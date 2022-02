Pjevač Jacques Houdek (40) poznat je po šalama na vlastiti račun, a ovoga je puta izazvao pratitelje na društvenim mrežama da mu kažu najbolji vic o njemu. Gostovao je u Dnevniku Nove TV, pa je voditeljici Sanji Vištici otkrio detalje igre:

- To je jedan svojevrsni društvenim eksperiment koji smo moj tim i ja odlučili provesti za naše interne potrebe i ovim ću se putem zahvaliti svima koji su sudjelovali i ljudima koji su znali viceve i onoj većini koja je stala u obranu moje časti i dostojanstva, upravo je to pokazao ovaj društveni eksperiment, da je ipak puno više ljudi kojima je stalo do moje glazbe, da je moja osobna borba ipak periferna i nije toliko bitna - ispričao je i najavio još sličnih nagradnih igara.

Jacques je pobjednike odlučio nagraditi pizzom, a najdraži vic mu je 'Jacques je samo jedan, za drugog jednostavno nema mjesta'.

U idućoj je igri odlučio kao glavnu nagradu pokloniti satove pjevanja kod njega u studiju, a ispričao je da će osim pizze biti i nekih zdravijih nagrada.

- Ja nikoga ne diskriminiram i volim sve - rekao je ponosno pjevač.

Houdek o svojoj borbi s kilogramima javno govori, a na društvenim mrežama često se našali na vlastiti račun.