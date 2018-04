Jacques vrijeđa Legenda: Puca mu glas, a falset mu je otužan

Pjevač Jacques Houdek (36), pravog imena Željko, na svom profilu društvene mreže obrušio se na američkog pjevača Johna Legenda (39). Zamjerio mu je izvedbu u američkom mjuziklu Jesus Christ Superstar u kojem on ima glavnu ulogu.

- Volim Legenda, ali ovo je baš loše. Najbolje od svega je što nisam ni iznenađen jer čim sam čuo da će on pjevati Jesusa, odmah sam pomislio - s kojim rasponom? Pa on to ne može. I ne može. Baš je ovo tužno za slušati - rekao je Houdek. Dodao je kako Legendu svako malo 'puca glas' na visinama te da mu je falset otužan.

- O posljednjem tonu da ne govorim. Može on biti John Legend koliko hoće. Eto, to se događa kada se uloga dodjeljuje velikom imenu, zvijezdi. Isključivo i samo na toj pretpostavci, ne uzimajući u obzir pjevački kapacitet. To se tako ne radi, ovdje su točno određeni tonaliteti, pa ako nemaš raspona, nisi za tu ulogu - ljutit je Jacques. Dodaje kako u takvim mjuziklima nema mjesta improvizaciji.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Možda, tu i tamo, da, unijeti neki svoj kolorit, osobnost, ali ključna mjesta se moraju otpjevati. Ovako, dragi Johne, nije dobro. A baš te inače volim. Ma i ne čudim se samo njemu. Možda se više čudim 'profesionalcima' koji su ga angažirali. Idem poslušati ostale, ali malo me strah - rekao je. Dodao je kako je Legend osim lošeg pjevanja, pokazao i lošu glumu.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Jacques je i sam glumio u verziji kultnog mjuzikla, a izvodio je ulogu Heroda. Nastupao je 2. ožujka u zagrebačkom Lisinskom.

- Oduvijek mi je bio san okušati se u mjuziklu, a utjeloviti baš ovaj lik, lik ciničnog negativca Heroda za mene je osobit izazov. Veselim se neizmjerno i jedva čekam - rekao je.