Jacquesa Houdeka dirnula vijest o smrti Tine Turner, prisjetio se i koncerta: 'Dva sata sam plakao'

Živjela je glazbu. Glazba je živjela zahvaljujući njoj. Velika. Iskonska. Simply the Best Tina Turner, oprostio se dirljivim riječima pjevač Jacques Houdek (42) od legendarne rock pjevačice.

Jacques se prisjetio i Tininog koncerta na kojem je bio 2009., a o pokojnoj pjevačici ima samo riječi hvale.

- Imao sam tu sreću doživjeti jedinstvenu koncertnu energiju 2009. na oproštajnoj turneji u Beču. Dva i pol' sata sam plakao. Sretan i zahvalan što svjedočim nastupu boginje glazbe. Glazbene ikone. Nema riječi za dovoljno dobar opis legende. Remek-djela govore o legendama - napisao je pjevač u srijedu na društvenoj mreži.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Houdek je objavio i Tininu pjesmu 'Golden Eye', a za kraj je uputio zahvalu pokojnoj pjevačici.

- Hvala vam na doživljaju glazbe, emociji, energiji koja motivira, nadahnjuje i živi - poručio je Jacques.

Foto: ROMINA AMATO/REUTERS

Podsjetimo, Turner je preminula u 84. godini. Tužne vijesti potvrdio je njen glasnogovornik.

- Tina Turner, kraljica Rock 'n' Rolla preminula je danas u 84. godini nakon duge bolesti, u njenom domu u Kusnachtu, u blizini Zuricha. S njom je svijet izgubio glazbenu legendu i uzora - pisalo je u službenom priopćenju.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Tina je poznata po hitovima 'Proud Mary', ' What's Love Got To Do With It', 'We Don't Need Another Hero' i brojnim drugim.