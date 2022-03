Jada iskreno o bolesti zbog koje gubi kosu: 'Bilo je izazovno i teško, pokušali su me urediti'

Supruga oskarovca Willa Smitha (53), Jada Pinkett Smith (50) gostovala je u emisiji 'Red Table Talk' te progovorila o bolesti alopecije zbog koje gubi kosu, a dotaknula se i šišanja na ćelavo.

- Bilo je izazovno biti Afroamerikanka u Hollywoodu kada sam počela karijeru. Bilo je izazovno i po pitanju frizure, jer smo je svi pokušali urediti tako da izgleda kao na Europljankama. Bilo je to ponekad teško, jer moja kosa prirodno je divlja i kovrčava, a takvu sam je i voljela - priznala je iskreno Jada koja svoju 'ćelavost' voli pa ju zlobni komentari uopće ne diraju.

Na samom početku njezinu kosu, kaže Jada, nitko nije volio. Od Jade su na svim snimanjima, modnim editorijalima i intervjuima zahtijevali da izravna kosu i da bude glatka. No, zbog svega toga stekla je više samopouzdanja.

- Upravo zbog toga danas osjećam veliku slobodu. Ne zanima me što ljudi misle o mojoj ćelavosti jer meni se sviđa i ja to volim - naglasila je Smith.

Inače, Jada je i ranije govorila o ovoj autoimunoj bolesti zbog koje je izgubila veliku količinu kose.

- Bila sam pod tušem, a ruke su mi odjednom bile pune pramenova kose. Pomislila sam: 'Zar ću biti ćelava?' Tresla sam se od straha. Upravo zbog toga odlučila sam ošišati se i to ću nastaviti raditi. U ovom trenutku sve mi je to smiješno. Shvatila sam da ne trebam više kriti to od javnosti. Bolujem od alopecije, ne mogu više kriti da mi kosa otpada i pokazat ću to svima - izjavila je Jada 2018. godine.

Jada se voli šaliti na svoj račun, ali ne vole kada to rade drugi poput komičara Chrisa Rocka (57). Na dodjeli Oscara jasno se vidjelo koliko ju je zasmetao njegov komentar da sliči G.I Jane, popularnom filmskom liku kojeg je na platnu utjelovila ćelavo obrijana Demi Moore (59). Kamere su snimile njezino vrlo ozbiljno lice.

