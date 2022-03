Will Smith i Jada imaju otvoreni brak, a i drugi slavni uživali u svinganju: Ne ograničavamo se

Glumac Will Smith (53) je na ovogodišnjim Oscarima izazvao incident o kojem se ne prestaje pričati, i sve to zbog neprimjerene šale komičara na njegovu suprugu Jadu Pinkett Smith (50). Iako se Will kasnije u govoru ispričao i rekao kako ljudi rade lude stvari zbog ljubavi, nije tajna da je slavni par jednom prilikom 'natuknuo' u javnosti da spavaju i s drugim ljudima.

Glumac je svojedobno rekao da 'rade sve što im se čini prirodno, čak i ako je to seks s nekim drugim' te da je s njihovom vezom sve u redu dok imaju pristanak onog drugog. Par je navodno nekoliko puta i razmjenjivao partnere s drugim parovima. Jada i Will imaju dvoje djece, sina Jadena (23) i kći Willow (21).

Will i supruga Jada nisu jedini holivudski par koji živi otvoreni brak, a među njima su se našli neki čiji brakovi traju već desetljećima, dok su se drugi zbog svinganja na kraju i rastali.

Megan Fox (35) i Brian Austin Green (48) u braku su bili 11 godina, a dugo se šuškalo da imaju 'dogovor' da smiju spavati s drugim ljudima te da se katkad 'zabavljaju' s drugim parovima. Njihov brak nije potrajao, iako imaju troje djece, par se razišao, a glumica je od 2020. u vezi s reperom Machine Gun Kellyem (31).

Bivši supružnici Angelina Jolie (46) i Brad Pitt (58) nekoliko puta su 'uzburkali' tračeve da su svingeri i to vlastitim izjavama. Tračeve o tome da je svingerica, pokrenula je Angelina sama kada je jednom prilikom rekla da se ona i njezin bivši suprug Brad međusobno ne 'ograničavaju' te da to što su u braku ne znači da su 'prikovani' jedno za drugo.

Ipak, čini se da im ni takva sloboda u braku nije pomogla jer su se prije tri godine razveli, navodno zbog preljuba i njegovih problema s alkoholom.

Kada su Demi Moore (59) i Ashton Kutcher (44) bili u braku, pisalo se da par nerijetko ima treću osobu u krevetu i to vjerojatno ženu jer je Demi, navodno, biseksualka. No očito ih niti 'začinjeni' seks nije spasio od razvoda koji se dogodio 2011. godine. Ashton je sada u braku s glumicom Milom Kunis (38), dok se za Demi šuška da je u vezi sa srpskom dizajnericom Mašom Mandžukom (46).

O glumačkom paru Juliji Louis-Dreyfus (61) i Bradu Hallu (64) se već dugo šuška se da su u otvorenom braku i to od samih početaka. Julia i Brad u braku su već 35 godina, a upoznali su se dok su oboje bili studenti. Tabloidi su pisali da su česti sudionici swingerskih orgija.

Pjevačica Pink (42) je sa suprugom Careyem Hartom (46), navodno, pokušala imati otvoreni brak no zbog toga su se nekoliko puta i 'zakačili'. Ljubomora i ljutnja stala je na put njihovim eksperimentima, stoga se priča da to više ne rade.

