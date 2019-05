Jaden Smith će glumiti mladog Kanyea Westa u novoj TV seriji

Sin glumca Willa Smitha (50), glumio je u nekoliko remakeova, a kao dječak se proslavio u filmu 'Karate Kid'. Kasnije je ispred svoje glumačke karijere stavio onu glazbenu te se bacio na rap karijeru, ali imat će priliku ponovno se vratiti 'obiteljskom biznisu'.

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL

kako piše Variety, Jaden Smith (20) će glumiti mladog Kanyea Westa (41) u antologijskoj TV seriji 'Omniverse', čije će snimanje uskoro početi, a izvršni producent bit će upravo West.

Foto: Instagram/orijent

Mladi Jaden u glazbene je vode svojedobno uplivao gostujući na pjesmi 'Never Say Never', koju je snimio zajedno s Justinom Bieberom (25), a posljednje uloge na setu bile su mu u filmovima 'Life in a Year' i 'Skate Kitchen' te Netflixovim projektima 'Neo Yokio' i 'The Get Down'.

Foto: Instagram

Nedavnim nastupom na jednom od najvećih festivala na svijetu, Coachelli u kalifornijskoj pustinji, Smith je poprilično šokirao pratitelje svojim izgledom, a osebujnog klinca često smatraju razmaženim i bahatim. Isto mišljenje velik broj ljudi ima i o glazbenom producentu i reperu Kanyeu pa je casting u tom smislu definitivno pogođen.

Kao i njegova mlađa sestra Willow (18), Jaden je u svijet showbiza ušao još kao dijete, ali njihova majka, komičarka Jada Pinkett Smith (47) sada želi da nauče kako život nije samo med i mlijeko.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

- Želim da sami zarade ono što će imati u životu, da im ne padne sve s neba te da shvate da se moraju truditi i boriti za uspjeh - rekla je.