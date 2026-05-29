Jadranka Ivaniš Yaya, Saša Antić i Marco Grabber udružili snage u singlu 'Ja sam dobro'

Baba Yaga novim singlom "Ja sam dobro" otvara novo poglavlje nadolazećeg albuma "Bablje ljeto". Po prvi put u nastanku pjesme zajedno su kreativno sudjelovali svi osnivači projekta, Jadranka Ivaniš Yaya, Saša Antić i Marco Grabber, donoseći intimniji i siroviji zvuk Babe Yage.

Uz spot sniman gerilski na zagrebačkoj Ilici, "Ja sam dobro" spaja urbani nemir, ironiju svakodnevice i tračak nade. Baba Yaga novim singlom "Ja sam dobro" otvara novo poglavlje svoje osebujne glazbene priče i najavljuje drugi studijski album "Bablje ljeto", koji kasnije ove godine izlazi za diskografsku kuću Dancing Bear. Nakon hvaljenog prvijenca "Musaka", kojim su osvojili publiku i kritiku te se profilirali kao jedan od najintrigantnijih domaćih projekata posljednjih godina, Baba Yaga novom pjesmom nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv spoj urbane poetike, filmske atmosfere i žanrovske nepredvidivosti.

"Ja sam dobro" otvara i novo kreativno poglavlje same grupe Baba Yaga. Po prvi put u nastanku pjesme ravnopravno su sudjelovali svi osnivači projekta - Jadranka Ivaniš Yaya, Saša Antić i Marco Grabber. Yaya se ovoga puta nije zadržala samo na interpretaciji, već je kroz vokalne linije prema kojima je Saša Antić pisao tekst aktivno oblikovala sami singl, a priključila se i u procesu stvaranja videospota.

Baba Yaga o novom singlu kratko kaže: "Novim singlom ‘Ja sam dobro’ poniremo u metafizičku diskrepanciju unutar vorteksa svepojavnosti."

Autor i član grupe Saša Antić dodatno objašnjava proces nastanka pjesme: "Za ‘Ja sam dobro’ je proces rada, kao i na većini stvari na albumu, bio drugačiji nego na prvom. Na Grabberovu glazbu Yaya je otpjevala linije pjevanja, na što sam pisao tekst. Za mene je to bilo novo iskustvo i izazov, tako da je tekst izašao kao neka sinteza svega, a najviše inspiriran Yayinim vokalizama."

Spot za pjesmu "Ja sam dobro" snažno je vezan uz Zagreb, konkretno uz Ilicu, ulicu koja je desetljećima simbol gradskog života, ali o kojoj se posljednjih godina sve češće govori kao o simbolu grada koji polako propada i gubi ono što je nekad činilo njezin identitet. Upravo taj osjećaj raspadanja, otuđenosti i tihe frustracije provlači se kroz stihove poput "svi bi htjeli u grad / a selo je u dušama", koji vrlo jasno seciraju svakodnevicu grada i mentalitet koji ga oblikuje. Spot su zato snimali i montirali gerilski, u gotovo dokumentarističkom pristupu, Mario Borščak iz Kawasaki 3P-a i Nevio Smajić, uz doprinos Jadranke Ivaniš Yaye.

Uz stalnu postavu benda, na pjesmi je aranžerski i na pratećim vokalima sudjelovalo Josip Radić, poznat po projektima Valentino Bošković i Kensington Lima, dok je maestro Ivan Arnold orkestracijama pjesmi dao gotovo filmsku širinu. Među glazbenicima nalaze se i Robert Pikl, poznat po radu s Magnificom i Plavim orkestrom, Janez Gabrič iz Laibacha te Krešimir Tomec iz Cubisma.

Sama pjesma nastajala je između Splita, Zagreba i Kočevja, dok je završni zvuk oblikovan u Hollywoodu kod legendarnog Howieja Weinberga, višestrukog dobitnika Grammy nagrade i dugogodišnjeg suradnika Ricka Rubina, čovjeka čiji mastering potpis stoji iza nekih od najvažnijih albuma moderne glazbe.

"Ja sam dobro" prvi je singl s albuma Bablje ljeto, drugog dijela planirane trilogije Babe Yage, kojim bend nastavlja širiti svoj osebujni glazbeni svijet nakon hvaljenog prvijenca "Musaka". Upravo je "Musaka", kroz singlove "Baterije", "Alergija", "Korporativna", "Carpe Diem" i "Piroman", donijela supergrupi niz sjajnih recenzija, dok je publika posebno prepoznala sposobnost Babe Yage da humor, melankoliju i društveni komentar spoji u potpuno jedinstven glazbeni svijet.