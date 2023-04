Jadranka Kosor je u polufinalu trebala pjevati hit legendarnog Queena. Poslušajte kako zvuči..

Da sam u polufinalu otišla u dvoboj, pjevala bih 'We Are The Champions' grupe Queen. Puno je to simbolike. Queen pjeva queen. To je jako teška pjesma jer ju je pjevao legendarni Freddie Mercury. Strašno bih voljela da sam to uspjela otpjevati u subotu, rekla je bivša premijerka Jadranka Kosor u intervjuu za RTL.hr.

Kosor je, prisjetimo se, iznenadila gledatelje emisije 'Masked singer' kada je otkrila da se ona nalazila ispod raskošnog kostima Kraljice.

Foto: RTL

Budući da su gledatelji prošli vikend odlučili da Kraljca napušta emisiju, Kosor neće dobiti priliku zapjevati Queen. Zato je RTL objavio snimku s generalne probe, koja se održala prošli vikend.

Video s generalne probe pogledajte OVDJE.

U današnjoj epizodi gledati ćemo preostale tri maske: Tovara, Čudnovište i Medu, a kako je riječ o finalnoj epizodi, svi će razotkriti svoje identitete.

Foto: RTL

Najčitaniji članci