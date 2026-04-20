Jagoda Kumrić pozirala je sa suprugom Konstantinom pa pokazala trudnički trbuščić

Zvijezda serije 'Kumovi', Jagoda Kumrić, objavila je nekoliko fotografija sa suprugom Konstantinom Haagom na kojima je pokazala trudnički trbuščić. Glumica je pozirala uz more, a fotke su prikupile brojne reakcije.

Čestitke su pristizale sa svih strana, a njena je kolegica iz serije, Nika Barišić za Dnevnik.hr otkrila da prinova stiže u lipnju.

Inače, glumici će ovo biti drugo dijete. Jagoda je već majka djevojčice Nastasje (7). Uz majčinske je obaveze završila i Umjetničku akademiju u Splitu, a time je dokazala kako uspješno balansira profesionalni i privatni život.

Ona i suprug su krajem prošle godine otkrili da čekaju prinovu.

- Godina promjena, godina najboljih odluka i najljepših trenutaka. Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu. Godina u kojoj smo završili mnoga poglavlja i započeli mnoga druga. Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. godini. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu - napisali su tada.

S Konstantinom Haagom vjenčala se prošlog ljeta u strogoj tajnosti. Vijest o vjenčanju na svom Instagramu otkrila je tada njihova kolegica Nevena Vukes, koja je bila među uzvanicima.