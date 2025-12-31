Obavijesti

ŠIRE OBITELJ

Zvijezde 'Kumova' za kraj 2025. godine obožavateljima otkrile najljepše vijesti: Čekamo bebu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezde 'Kumova' za kraj 2025. godine obožavateljima otkrile najljepše vijesti: Čekamo bebu
Foto: Instagram

Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. godini. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu, napisala je glumica

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag oprostili su se od 2025. godine i svojim pratiteljima otkrili novosti. Naime, par je obznanio kako se obitelj širi, odnosno da će postati roditelji.

- Godina promjena, godina najboljih odluka i najljepših trenutaka. Godina kad smo okrenuli život naopako jer smo znali da moramo. Godina kad smo si obećali vječnu ljubav uz oluju i grmljavinu. Dramatično, onako u našem stilu. Godina u kojoj smo završili mnoga poglavlja i započeli mnoga druga. Godina koja nam je dala razlog da se veselimo 2026. godini. Godina u kojoj ništa nije išlo po planu, a ipak je sve išlo po planu - napisali su.

Podsjetimo, glumci Jagoda Kumrić i Konstantin Haag, poznati publici po ulogama u popularnoj domaćoj seriji 'Kumovi', vjenčali su se u strogoj tajnosti u kolovozu. 

Vijest o vjenčanju na svom Instagramu otkrila je tada njihova kolegica Nevena Vukes, koja je bila među uzvanicima.

- Jagoda i Konstantin Haag i njihova vjenčana kuma Tijana na visini zadatka. Volim vas, prijatelji naši! Velika je sreća svjedočiti svemu ovome iz prvih redova - napisala je Nevena.

Jagoda i Konstantin rijetko dijele zajedničke trenutke s javnosti. Za njihovu vezu saznalo se još 2019. godine, no par je ostao samozatajan kroz godine.

