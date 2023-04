Jaka imena Sea Star festivala: U Umag stižu Prodigy, Senidah, Hiljson Mendela, Krankšvester

Zaokružen je program jubilarnog, petog izdanja umaškog Sea Star Festivala. U umaškoj uvali Stella Maris festival će 19. i 20. svibnja ugostiti The Prodigy, Robina Schulza, Senidu, Hiljsona Mandelu, Krankšvester...

Bit će tamo ukupno 40 internacionalnih i regionalnih zvijezda, a koje će nastupati na četiri pozornice - Tesla Main Stage, Nautilus Arena, Electric Waves i Silent Octopus. Najjače ime je The Prodigy, koji su bili i na prvom Se Star Festivalu, a ove godine za njih kažu du su 'vlasnici najtraženije svjetske turneje'.

- Kad smo 2017. pokrenuli Sea Star, plan je bio da ga u pet godina postavimo kao jedan od najvažnijih festivala našeg podneblja i pozvali smo Prodigy da nam ga pomognu 'porinuti'. Okolnosti su htjele da to peto, jubilarno izdanje, dođe tek sedmog ljeta, ali zato su prvi headlineri, upravo ono što bi na svom line upu željeli vidjeti svi veliki festivali svijeta. Prodigy su birali i odabrali naš Sea Star pokazujući i da je naša misija uspjela, ali i da su veze s EXIT ekipom snažne i vječne - izjavio je Sanjin Đukić, direktor Sea Stara.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

Frontmen Keith Flint preminuo je 2019. godine, pa bend danas predvodi osnivač i autor većine pjesama, Liam Howlett, a uz njega je i dalje Maxim.

Na Tesla Main Stage britanski bend dolazi 20. svibnja, a publiku bi trebali razgaliti najvećim hitovima, poput 'Firestarter', 'Breathe', 'Smack My Bitch Up', 'Voodoo People', 'No Good (Start The Dance)'... Dan prije nastupit će i velike trap zvijezde regije, Senidah i Hiljson Mandela. Nakon dvoipolgodišnje pauze zbog pandemije, umaški je festival zasjao prošlog svibnja, kad ga je posjetilo više od 40.000 ljudi...

Foto: PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell

