Jakov Jozinović javio se uoči svog koncerta u Novom Sadu

Pjevač Jakov Jozinović oglasio se na društvenim mrežama nekoliko sati prije početka koncerta u dvorani SPENS u Novom Sadu.

- Vrata se otvaraju u 19 sati, koncert počinje u 20:30. Ljubimmmm - poručio je Jakov.

Foto: Bane T. Stojanovic

Riječ je o koncertu koji je proteklih dana izazvao brojne komentare na društvenim mrežama. Naime, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'.

Za Dan žena tamo je trebao nastupati Tony Cetinski, ali je koncert otkazao. Ubrzo su se oglasili i iz dvorane SPENS te otkrili da je do jutra na dan koncerta prodano 3.500 ulaznica. Nakon toga, udruge branitelja su uputile apel Jakovu Jozinoviću da, poput Tonyja Cetinskog, otkaže nastup u toj dvorani zakazan za 14. ožujka. Međutim, Jozinović je odbio otkazati koncert.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na Instagramu je nakon toga napisao:

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice. Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i glazbu već ovaj vikend u Novom Sadu.