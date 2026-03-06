Obavijesti

'TO JE BIO LOGOR'

Udruge branitelja i logoraša: 'Cetinski i Jozinović neka otkažu koncerte u Novom Sadu...'

Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pozivajući se na službene podatke Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, udruge navode da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara bila logor za Hrvate...

Admiral

Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata apelirale su u petak na hrvatske glazbenike, povodom njihovih najavljenih nastupa u dvorani SPENS u Novom Sadu, a koja je „nakon okupacije Vukovara 1991. bila logor za Hrvate“, da nastup otkažu ili koncert izmjeste. „Apeliramo na vašu savjest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa! Ako koncert mora biti održan – neka bude na mjestu koje nije obilježeno patnjom i zločinom“, pozvale su udruge sa konferencije za novinare.

  Izravan povodom njihovom obraćanju, objasnili su, su koncerti Tonyja Cetinskog (8. ožujka) i Jakova Jozinovića (14. ožujka) u dvorani SPENS u Novom Sadu. 

  Pozivajući se na službene podatke Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, udruge navode da je ta dvorana nakon okupacije Vukovara bila  logor za Hrvate, vukovarske branitelje i civile, mjesto na kojem su zarobljenici, a ponajprije žene, bile silovane, mučene, maltretirane i ponižavane, a mnogima se iz te dvorane gubi svaki trag.

 O tome je, dodaju, na konferenciji svjedočilo sedam osoba, među kojima i Zlatko Panković, vukovarski branitelj, preživjeli zatočenik srpskih koncentracijskih  logora, uključujući i SPENS, te osuđenik na smrtnu kaznu strijeljanjem u Beogradu. 

 Pozivajući izvođače da koncert izmjeste  na drugu lokaciju "koja ne nosi teret ovakve bolne povijesti", udruge ističu kako to ne rade iz mržnje, osobnih ili političkih razloga, već iz obveze prema onima koji više nisu među živima.

  „Pjevati i zabavljati publiku na mjestu gdje su naši ljudi, a posebno žene, proživljavali pakao i gdje su mnogi nestali, znači gaziti po dostojanstvu žrtava“, poručile su.

 Menadžment Cetinskog: Planirani koncert će se održati

  Iz menadžmenta Tonyja Cetinskog kratko su poručili da će glazbenik održati planirani koncert u Novom Sadu te da su se u spomenutoj dvorani koncerti održavali i proteklih 20-ak godina.   

  Udruge su službeno predložile ministarstvima kulture i medija te turizma i sporta da, u suradnji s relevantnim strukovnim organizacijama, izdaju službenu preporuku hrvatskim izvođačima i sportašima.

„Predlažemo da se putem Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno nacionalnih sportskih saveza, hrvatskim umjetnicima, glazbenicima i sportašima preporuči da ne nastupaju u prostorima koji su za agresije Srbije i Crne Gore na Hrvatsku bili mjesta zatočenja, mučenja i koncentracijskih logora za hrvatske branitelje i civile“, navele su udruge.

OSTALO

