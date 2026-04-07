Obavijesti

Show

Komentari 0
NE STAJE

Jakov Jozinović najavio koncert izvan Lijepe Naše: 'Vidimo se!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Novi koncert dio je velike regionalne turneje 'Ja za čuda letim', nazvane po njegovom iščekivanom albumu prvijencu

Admiral

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović, čije ime posljednjih mjeseci odjekuje regijom, nastavlja nizati uspjehe i širiti svoju glazbenu priču izvan granica Hrvatske. Nakon što je rasprodao dvorane u najvećim gradovima bivše Jugoslavije, Jozinović je potvrdio ono o čemu su njegovi obožavatelji u dijaspori dugo sanjali, najavio je svoj prvi samostalni koncert u Beču.

SVI ŽELE NA NJEGOV KONCERT Nevjerojatno! Jakov Jozinović je rasprodao 10. nastup u Sava centru u svega 10 minuta...
Nevjerojatno! Jakov Jozinović je rasprodao 10. nastup u Sava centru u svega 10 minuta...

- Beč - 17.10.2026. Moj prvi koncert u Beču!!! Karte u prodaji preko ulaznice.at. Vidimo se! Ja za čuda letim tour - poručio je uz objavu na Instagramu.

Koncert u Beču dio je velike regionalne turneje 'Ja za čuda letim', nazvane po njegovom iščekivanom albumu prvijencu. Turneja je već u prvih nekoliko mjeseci 2026. godine poprimila razmjere fenomena. Jozinović je do travnja s lakoćom rasprodao koncerte u najvećim regionalnim središtima, uključujući splitske Gripe, riječku dvoranu Zamet, osječki Gradski vrt te novosadski Spens.

Beograd: Jakov Jozinović održao koncert u Sava centru
Ipak, najveći pokazatelj njegove nevjerojatne popularnosti dogodio se u Beogradu. Mladi Slavonac ondje je najavio i rasprodao čak deset koncerata u kultnom Sava Centru, čime je, prema broju nastupa na jednoj turneji, nadmašio i glazbene velikane poput Zdravka Čolića, Marije Šerifović i Jelene Rozge.

Osim Zagreba i Beograda, turneja 'Ja za čuda letim' obuhvaća i druge velike gradove. Već su potvrđeni nastupi u ljubljanskim Stožicama, skopskoj areni Jane Sandanski i sarajevskoj Skenderiji, kao i niz ljetnih koncerata na atraktivnim lokacijama poput primoštenskog Vidikovca Gospe od Loreta, trogirske kule Kamerlengo i banjalučke tvrđave Kastel.

Beograd: Jakov Jozinović održao drugi od sedam koncerata u sklopu turneje "Ja za čuda letim"
*Uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda
UŽIVA U TRUDNOĆI

FOTO Trudna Diletta pokazala kako je provela Uskrs te otkrila sve veći trbuh: Evo kako izgleda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica uskoro će roditi drugo dijete, a sada je na Instagramu pokazala kako je provela prošli tjedan...
Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u Divljim pčelama: Marko prosi Manuelu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 7. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026