Jakov Jozinović najavio koncert izvan Lijepe Naše: 'Vidimo se!'

Mladi vinkovački glazbenik Jakov Jozinović, čije ime posljednjih mjeseci odjekuje regijom, nastavlja nizati uspjehe i širiti svoju glazbenu priču izvan granica Hrvatske. Nakon što je rasprodao dvorane u najvećim gradovima bivše Jugoslavije, Jozinović je potvrdio ono o čemu su njegovi obožavatelji u dijaspori dugo sanjali, najavio je svoj prvi samostalni koncert u Beču.

- Beč - 17.10.2026. Moj prvi koncert u Beču!!! Karte u prodaji preko ulaznice.at. Vidimo se! Ja za čuda letim tour - poručio je uz objavu na Instagramu.

Koncert u Beču dio je velike regionalne turneje 'Ja za čuda letim', nazvane po njegovom iščekivanom albumu prvijencu. Turneja je već u prvih nekoliko mjeseci 2026. godine poprimila razmjere fenomena. Jozinović je do travnja s lakoćom rasprodao koncerte u najvećim regionalnim središtima, uključujući splitske Gripe, riječku dvoranu Zamet, osječki Gradski vrt te novosadski Spens.

Ipak, najveći pokazatelj njegove nevjerojatne popularnosti dogodio se u Beogradu. Mladi Slavonac ondje je najavio i rasprodao čak deset koncerata u kultnom Sava Centru, čime je, prema broju nastupa na jednoj turneji, nadmašio i glazbene velikane poput Zdravka Čolića, Marije Šerifović i Jelene Rozge.

Osim Zagreba i Beograda, turneja 'Ja za čuda letim' obuhvaća i druge velike gradove. Već su potvrđeni nastupi u ljubljanskim Stožicama, skopskoj areni Jane Sandanski i sarajevskoj Skenderiji, kao i niz ljetnih koncerata na atraktivnim lokacijama poput primoštenskog Vidikovca Gospe od Loreta, trogirske kule Kamerlengo i banjalučke tvrđave Kastel.

*Uz korištenje AI-a