SVI ŽELE NA NJEGOV KONCERT

Nevjerojatno! Jakov Jozinović je rasprodao 10. nastup u Sava centru u svega 10 minuta...

Nevjerojatno! Jakov Jozinović je rasprodao 10. nastup u Sava centru u svega 10 minuta...
Foto: M.M./ATAImages

Jozinović je već u beogradskom Sava centru imao četiri nastupa, a nakon što se deveti rasprodao, dodao je i deseti. Karte za njega puštene su u prodaju danas, a trebalo je svega 10 minuta da se rasprodaju

Admiral

Glazbena senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović (20) jučer je objavio kako je rasprodao deveti po redu koncert u Sava centru u Beogradu te najavio i deseti koji će biti 14. svibnja. Karte za taj koncert puštene su u prodaju u subotu ujutro u 10 sati, a i on se rekordno brzo rasprodao. 

Jakov Jozinović u manje od 20 minuta rasprodao deveti koncert u Beogradu: Ali ne staje

- 10. Sava centar prodan u rekordnih 10 minuta - poručio je Jozinović kratko na svojim društvenim mrežama. U ranijoj objavi zahvalio se svojim obožavateljima na 'svoj ljubavi'. 

Foto: instagram

'Car', 'Legenda!', 'Kad ćeš u arenu?', 'Daj stadion, ovo se više ne isplati', 'Samo nebo ti je granica', 'Opet su se karte u rekordnom roku rasprodale', samo su neki od komentara. 

Jozinović je do sada održao već četiri koncerta u Sava centru, a idući će biti 17. travnja. U komentarima se može naći i nekoliko molbi obožavatelja da ponovno nastupi u Novom Sadu.

Jakov Jozinović o odluci Tonyja Cetinskog oko nastupa u Novom Sadu: 'Mladost bira budućnost'

Podsjetimo, tamo je nastupio u dvorani SPENS u ožujku, iako su uoči njegovog nastupa, kao i nastupa Tonyja Cetinskog, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje koncerte. Kako su tada naveli, dvorana je 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili učeni, zlostavljani i ponižavani'. Cetinski je tamo trebao nastupiti na Dan žena, no taj je koncert otkazao, no Jozinović je nastupio. 

Foto: M.M./ATAImages

Nakon koncerta u Novom Sadu objavio je nekoliko fotografija s nastupa te napisao: 'Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!', napisao je. Gost večeri mu je bio Saša Kovačević kojem je isto zahvalio u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

