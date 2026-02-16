Jakov Jozinović s hitom 'Ja volim' na broju jedan top liste

Izdanje Ja volim (Jakov Jozinović, KSV Creation) novi je predvodnik liste najemitiranijih u Hrvatskoj HR Top 100.

Prošlotjedni predvodnik Sante (Grše x Miach, yem) se našao na broju dva, dok je duet Ima li nade za nas vol. 2 (Sandi Cenov feat. Dražen Zečić, Croatia Records) na trećem mjestu. Singl Pusti me da spavam (Detour, Aquarius Records) boravi na četvrtoj poziciji, a Top 5 zaključuje pjesma Neotuđivo (Marko Kutlić, Croatia Records).

Foto: Danko Šimunović

HR Top 100 donosi službene i sveobuhvatne rezultate mjerenja radijskog emitiranja na preko 130 radijskih stanica u Hrvatskoj prema podacima servisa 1Played. Podaci se odnose na period od 6. do 12. veljače 2026. godine.

Prvi puta ove godine, najviši novi ulaz je ujedno i novi predvodnik liste. Izravnim ulazom na vrh liste, Ja volim je postao treći naslov koji je u 2026. godini došao na broj jedan liste.

Istodobno, Jakov Jozinović je postao prvi izvođač od Martina Kosoveca (Ti si bila moje sunce i Atlas, Aquarius Records/Cepelin Media), koji je u jednoj kalendarskoj godini imao dva izdanja na vodećoj poziciji. Ranije ove godine singl Polje ruža (KSV Creation) je bio pet tjedana na vrhu.

Foto: Danko Šimunović

Nakon što su prošloga tjedna bili na prvom mjestu liste najemitiranijih, Miach i Grše s pjesmom Sante nalaze se na broju dva, čime su ponovili rezultat od 26. siječnja i 2. veljače. Ovo je četvrti tjedan u nizu među prvih pet za singl Sante.

Ovotjednim rezultatom dueta Ima li nade za nas (broj 3), Sandi Cenov i Dražen Zečić su ostvarili velika postignuća. I dok je Sandi Cenov ostvario svoj najbolji plasman od siječnja 2022., kada je s izdanjem U ponoć (Hit Records) bio drugi, Dražen Zečić je postigao svoj najbolji rezultat na HR Top 100.

Novi singl grupe Detour Pusti me da spavam (broj 4) spojio je dva tjedna u Top 5. Ovo je prvi puta u tri godine da je Detourova samostalna pjesma spojila dva ili više tjedana među prvih pet.

Balada Neotuđivo vratila se u Top 5 poslije dva tjedna. Ovo je ujedno drugi tjedan među pet najemitiranijih za novo izdanje Marka Kutlića.

Foto: Danko Šimunović

Među deset najemitiranijih nalaze se i naslovi Polje ruža (broj 6), Sjećam se (Matija Cvek, Menart, broj 7), Magija (Natali Dizdar, Aquarius Records, broj 8), Doživotno (Vatra feat. Pavel, Mayales i Detour, Dallas Records/Aquarius Records, broj 9) i Parovi (Prljavo kazalište, IDM Music/Houra Group, broj 10).

Ovoga tjedna lista bilježi 16 promjena, od čega je 11 noviteta, dok se pet naslova vratilo među najemitiranije.

Osim Ja volim, ulaz na listu su ostvarili:

Grazie signore (Martin Kosovec, Aquarius Records/Cepelin Media, broj 11)

Budi mi sreća (Tony Cetinski, Hit Records, broj 20)

Pala si (ka zvizda s neba) (Rišpet, Hit Records, broj 26)

Ako jedno drugom ne oprostimo sve (Fluentes, Menart, broj 36)

Kiša ledena (Učiteljice, Croatia Records, broj 43)

Hrvatska je raj na zemlji (Mile Kekin, Menart, broj 62)

Istina (Patriša, Dallas Records, broj 83)

Ne pada mi na pamet (Grupa Boss, Croatia Records, broj 84)

My Daisy (J.R. August, Croatia Records, broj 95)

Kriva za sve (Natalie Balmix, Hit Records, broj 100).

Ovo je prvi ulaz na listu za J.R.-a Augusta, dok su se Učiteljice vratile među najemitiranije poslije tri godine, a Natalie Balmix nakon dvije godine. Martin Kosovec, Tony Cetinski, Rišpet, Fluentes, Mile Kekin, Patriša i Grupa Boss posljednji upis su ostvarili prošle godine.

Split: Koncert Jakova Jozinovića u ŠC Gripe | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Balada Otkad nema te (Hari Rončević, Scardona, broj 52) nalazi se u 48. tjednu mjerenja emitiranja, čime je drugi puta postala najizdržljiviji singl. Osim toga, Otkad nema te ima najveći skok, napravivši skok od 44 mjesta (s broja 96 na broj 52).

Prema podacima slušanosti po regijama, izdanje Ja volim (Jakov Jozinović, KSV Creation) predvodi svih šest regija – Dalmacija, Grad Zagreb, Istra i primorje, Slavonija, Središnja Hrvatska i Zagorje.

Kompletnu listu 100 najemitiranijih možete pogledati na stranici top-lista.hr svakog ponedjeljka u 16:00 sati.

Za ulazak na listu HR Top 100 konkuriraju domaće pjesme koje su prijavljene u sustav 1Played.