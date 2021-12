Holivudski glumac James Franco (43) napokon je otkrio kako se osjećao nakon što ga je više žena 2018. godine optužilo za seksualno zlostavljanje. A naveo je i što ga je na to potaklo.

- Bio sam ovisan o seksu, potpuno opčinjen do te mjere da se nisam mogao kontrolirati - izjavio je Franco te nadodao kako mu stvarno nije bila namjera povrijediti ih.

Naime, njegovi problemi izmakli su kontroli kada je otkrio da zapravo nikada nikome ne može ostati vjeran.

- Varao sam sve, ali promijenio sam se nakon što sam upoznao Isabel - priznao je James.

- Ja zapravo nisam bio baš kao tip za jednu noć, već bi se samo družio ili izlazio kao i sa prijateljima - izjavio je Franco te nadodao kako je ovisnost ipak učinila svoje.

No, seks nije bio jedina ovisnost s kojom se James borio. Naime, glumac je u prošlosti bio ovisan o alkoholu i drogi koji su ga na kraju doveli i do depresije. Uz to, imao je problema sa zakonom, što zbog opijanja, što zbog crtanja grafita i preprodaje ukradenih parfema.

- Moja ovisnost o seksu bila je prisutna sve dok mi šogorica nije poklonila priručnik o ovisnosti - seksu i ljubavi - priznao je Franco te nadodao kako je zapravo ostao oduševljen tim poklonom.

Podsjetimo, nakon što je osvojio Zlatni globus, za ulogu u filmu 'The Disaster Artist', čak pet žena optužilo ga je da je iskoristio svoju poziciju učitelja glume kako bi zadovoljio seksualne maštarije. Nakon čega se pokušao nagoditi s točno 2 milijuna i 235 tisuća dolara.