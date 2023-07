Jamie Foxx spasio dan. Nakon terapije vratio izgubljenu torbu vlasnici: 'Nema na čemu, dušo'

Foto: Instagram/Screenshoot

Američki glumac Jamie Foxx (55) u nedjelju je prvi put viđen u javnosti nakon hospitalizacije u travnju, a u ponedjeljak je već učinio dobro djelo. Glumac je u Chicagu, navodno nedaleko od ustanove u kojoj je na rehabilitaciji, pronašao izgubljenu torbicu i potrudio se pronaći njezinu vlasnicu Terri 'Queeni' Glen, koja nije bila ni svjesna da ju je izgubila. Glen je u Chicago došla biti podrška bolesnoj sestri. Foto: Instagram/Screenshoot - Mislim da je potrubio, a moja sestra je rekla: 'Pogledaj tamo'. Odmah sam znala da je to moja torba. Rekla sam: 'Jamie? Moja torba?' Znala sam da je to on - rekla je Glen za Fox News. Izašao je iz auta i predao joj torbicu. - Pitala sam ga mogu li dobiti zagrljaj. 'Jesi li dobro? Osjećaš li se dobro?', pitala sam ga. Rekao je da se dobro osjeća. Zahvalila sam mu se na torbi, a on je rekao: 'Nema na čemu, dušo.' Kako je razgledavala grad, Glen je cijelo vrijeme imala uključenu kameru na mobitelu i tako je snimila Jamie dok se vraćao u auto. POGLEDAJTE VIDEO: - Izgledao je dobro. Zvučao je dobro. Nije imao nikakvih smetnji - primijetila je. Podsjetimo, glumac se razbolio u travnju tijekom snimanja akcijske komedije 'Back In Action', nakon čega je hospitaliziran u bolnici koja je specijalizirana za liječenje odraslih s teškim stanjima, uključujući oporavak od posljedica moždanog udara, iako njegova dijagnoza nije otkrivena. Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL Obavijest da je završio u bolnici, prenijela je njegova kći Connie Foxx (29). - Želim vas obavijestiti da je moj otac, Jamie Foxx, zadobio zdravstvene komplikacije jučer i da je sada u bolnici. Već se oporavlja i sve je u redu - napisala je tada Connie. Foxx se još uvijek nije oglasio o svom zdravstvenom stanju, a pretpostavlja se da je imao moždani udar.