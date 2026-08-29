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SPASILA GA JE

Jamie Foxx o moždanom udaru: Liječnik mi je rekao da ne bih bio ovdje da nema moje kćeri

Piše Stela Kovačević,
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Jamie Foxx o moždanom udaru: Liječnik mi je rekao da ne bih bio ovdje da nema moje kćeri
Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
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Tijekom gostovanja u podcastu Keke Palmer, glumac se detaljno osvrnuo na zdravstvenu krizu iz 2023. godine i prisjetio se razgovora s liječnikom koji ga je liječio

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Glumac Jamie Foxx (58) proživio je iskustvo koje mu je dalo novu perspektivu na život i osnažilo njegovu zahvalnost prema ljubavi i snazi svoje kćeri. Više od godinu dana nakon ozbiljnog zdravstvenog problema, Foxx je otkrio da je pretrpio moždani udar te da zasluge za svoj oporavak pripisuje upravo svojoj kćeri, Corinne Foxx.

Tijekom gostovanja u podcastu Keke Palmer, glumac se detaljno osvrnuo na zdravstvenu krizu iz 2023. godine i prisjetio se razgovora s liječnikom koji ga je liječio. Prema njegovim riječima, liječnik je naglasio ključnu ulogu koju je Corinne imala u njegovu preživljavanju.

​- Htio sam čuti njegovu verziju. Rekao je: 'Čovječe, bez nje ne bi bio ovdje' - ispričao je Foxx.

FILE PHOTO: Premiere for the film "Creed III" in London
Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Za Foxxa, čije je pravo ime Eric Marlon Bishop, to je otkriće u potpunosti rasvijetlilo postupke njegove najstarije kćeri. Usporedio je reakciju svoje kćeri s potezom Michaela Corleonea, koji u filmu "Kum" preuzima kontrolu kako bi zaštitio svog oca nakon što je na njega izvršen atentat.

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​- To je bila ona - rekao je Foxx.

Glumac je dodao kako je liječnik kasnije ponovno istaknuo koliko je izvanredno Corinne upravljala cijelom situacijom.

Foto: Instagram

​- Rekao je: 'Čovječe, tvoja kći ti je spasila život.' Govorio je o Corinne. Ona te spasila. Rekao je: 'Ona je razlog zašto si ovdje' - prisjetio se Foxx.

Njegovi komentari dolaze više od godinu dana nakon što je hitno hospitaliziran u Atlanti. Glumac je dugo čuvao detalje o svom stanju u tajnosti, a i sam je priznao da se ne sjeća mnogo toga što se događalo. Naknadno se vratio u bolnicu kako bi se zahvalio za otprilike 60 medicinskih sestara koje su se brinule o njemu, opisujući to iskustvo kao nadrealan podsjetnik na ozbiljnost njegova stanja.

Borba s dezinformacijama

Dok se Foxx oporavljao, njegova obitelj odlučila je ne iznositi detalje u javnost, što je dovelo do vala nagađanja na internetu. Pojavile su se bizarne teorije zavjere i tvrdnje da je glumac kloniran. Za Corinne je to bio jedan od najtežih aspekata cijelog iskustva.

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​- Nikad prije nisam iskusila lošu stranu interneta. Uvijek sam imala lijepe komentare, ljudi su bili dragi. Ali čim je on nestao iz javnosti, bilo je zastrašujuće u kojem je smjeru internet otišao s kloniranjem i zavjerama - objasnila je.

Foto: PIXSELL/Saša Zinaja

Naglasila je kako joj nije padalo na pamet otkrivati očeve medicinske podatke samo kako bi ušutkala nagađanja.

​- To nije bilo moje mjesto da objavljujem njegove medicinske informacije. To je bio najteži dio, pokušati upravljati time. Ali zapravo nije bilo važno. Mogu govoriti što god žele sve dok je on dobro - dodala je.

Foxx je prvi put postao otac 1994. godine, kada je s bivšom partnericom Connie Kline dobio kćer Corinne, koja danas ima 32 godine. Petnaest godina kasnije, on i Kristin Grannis dobili su drugu kćer, Anelise Bishop, kojoj je danas 17 godina. U svibnju je potvrđeno da Foxx i njegova djevojka Alyce Huckstepp očekuju svoje prvo zajedničko dijete.

*uz korištenje AI-ja

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