Jane Fonda: Glumica je zbog oca, a feministica zbog sebe

Ime Jane Seymour dobila je prema istoimenoj kraljici, jednoj od supruga Henrika VIII. s kojom je u dalekom srodstvu. Prezime Fonda dolazi od oca, velike hollywoodske zvijezde Henryja Fonde koji je kćeri Jane strašno mnogo značio, posebno nakon što se 12-godišnjoj djevojčici ubila majka.

- Bio je dobar čovjek, ali pravi primjer muškarca onog vremena. Najvažnije od svega bilo mu je kako izgledam - pričala je Jane Fonda o ocu.

Prije no što se posvetila glumačkoj karijeri, a onda i aktivizmu, Fonda je prvo snimila dvije naslovnice za Vogue. Danas ima 80 godina, a iza sebe kao da ima i čitav niz karijera. Ostvarena glumica s gotovo 50 filmova iza sebe, među kojima su klasici poput “Cat Ballou”, “Barbarella” i “Ljetnikovac na zlatnom jezeru” za koji je njezin otac Henry dobio Oscar.

Njezina je druga karijera u fitnessu i rijetko tko njezino ime ne povezuje s vježbanjem i svom silom kaseta i DVD-ova uz koje možete “vježbati uz Jane Fondu”.

Sve je počelo nakon što je 1979. Fonda slomila stopalo te više nije mogla održavati liniju uz balet. Krenula je na fitness kod trenerice Leni Kazden. Tijekom godina Fonda je prodala 17 milijuna kaseta, objavila pet knjiga i 13 audioprograma vezanih uz vježbanje. Njezina treća karijera, ili kako Jane Fonda to zove - poziv - jest politički aktivizam s kojim je počela još šezdesetih godina.

Sva lica Jane Fonde obrađena su u novom dokumentarnom filmu HBO-a “Jane Fonda in Five Acts” u kojem se, ako je suditi prema najavi, glumica vrlo hrabro obračunava sa svojim životom, ljubavnim vezama, ocem te dobrim i lošim stvarima koje je napravila. Fondin su život, na jedan način, obilježili snažni muškarci.

Prvi suprug, francuski redatelj bjeloruskog podrijetla Roger Vadim, otac je njezina prvog djeteta, kćeri Vanesse. U braku su bili sedam godina, a iako je Vadim prije nje bio u braku s Brigitte Bardot i imao dijete s Catherine Deneuve, njegova su djeca biografima uvijek govorila kako je “Jane bila ljubav njegova života”. Ipak, nije se libio zarade na njezinu imenu kad je 1986. napisao knjigu “Bardot, Deneuve & Fonda: My Life with the Three Most Beautiful Women in the World” rekavši usput da, ako s njome zaradi barem djelić onog što je on zaradio njima, ima neke pravde na svijetu. Fonda je glumila u njegovu ZF-u “Barbarella”.

Za autora, političara i poznatog aktivista Toma Haydena Fonda se udala 1973. godine, tri dana nakon razvoda od Vadima, a dobili su i sina Troya. U braku su bili 17 godina, a Fonda se 1991. udala za medijskog mogula Teda Turnera.

- Dugo sam se bojala nazvati feministicomm, iako sada vidim da nije bilo razloga za to, mogla sam time samo pomoći sebi i drugima, ali nakon razvoda od Turnera te nakon što sam se maknula iz toga toksičnoga mačističkog svijeta, shvatila sam da sam ponosna feministkinja - rekla je Fonda.

Dok će je neki pamtiti po filmovima, drugi možda kroz fitness, mnogo Amerikanaca Fondu će imati na pameti kada govore o aktivizmu.

- U nekom trenutku svog života shvatila sam da zaista želim da moj život ima neki dublji smisao, nešto veće i više od mene same. Razmislila sam što me to pokreće i shvatila na koji način želim pridonijeti svijetu. Na većinu stvari koje sam napravila beskrajno sam ponosna, zbog jednog malog djela mi je žao - rekla je Fonda referirajući se na skandal iz 1972. “Hanoi Jane”.

Fondu, koja je bila i ostala oštra protivnica rata u Vijetnamu, tada su fotografirali na proturaketnoj pušci dok se plače i pjeva. Veterani i vojnici shvatili su to kao čin potpune izdaje, posebno jer je uz to Fonda otvoreno govorila da američka vojska gađa civilne strukture i ciljeve u ratu. Fonda se za incident ispričala nekoliko puta i nikad nije mijenjala priču.

- Pjevalo se, smijalo i plakalo, a meni je bio i posljednji dan dvotjednog putovanja. Netko me razgaljenu tamo posjeo i u sekundi okinuo fotografiju, iskreno nisam imala pojma niti na čemu sjedim. Rekla sam više puta zašto sam protiv rata u Vijetnamu, ali nisam ni na koji način htjela uvrijediti američke vojnike i veterane - uvijek decidirano je govorila Fonda, koju to nije spriječilo da javno progovori i protiv agresije na Irak, maltretiranja američkih Indijanaca te protiv terora Izraela nad Palestinom, iako ističe kako apsolutno vjeruje u “dvodržavno rješenje te pravo Izraela da postoji”.