Nastupati na finalu Super Bowla u Americi je velika čast, a svake godine tu priliku dobivaju najveće zvijezde. 2004. godine to su bili Justin Timberlake (41) i Janet Jackson (55).

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, nije sve teklo tako glatko kako su se nadali i nastup je ostao zapamćen po bradavici pjevačice koja je 'ispala' iz uskog kostima.

- Iskreno, cijela ta stvar izašla je izvan svih granica. I naravno, bio je to incident koji se nije smio dogoditi. No, svi traže krivca, stoga ovo mora prestati. Justin i ja smo jako dobri prijatelji i uvijek ćemo to i biti - rekla je Janet u drugom dijelu dokumentarca o svom životu.

Tada je Justin Timberlake otrgnuo dio njezinog kostima i pred milijunima ljudi iz cijeloga svijeta, u prijenosu uživo, otkrio njezinu bradavicu prekrivenu ukrasom. Nakon toga, oba izvođača su izgledala iznenađeno, a potom je prijenos prekinut reklamama.

U idućim danima nije se prestajalo pričati upravo o tome, zbog čega su krenula nagađanja je li sve to bila slučajnost ili isplanirana spletka kako bi pjevačica stekla veću popularnost.

I sama je pjevačica tada priznala da su takvu odluku donijeli na generalnoj probi, ali nisu mislili da će toliko izmaknuti kontroli, nakon čega se ispričala svima koje je uvrijedila.

Jackson kaže da su ona i Justin odavno 'prešli preko svega toga', stoga je sada vrijeme da i javnost sve zaboravi. Slavna je pjevačica godinama izbjegavala pričati o tom incidentu.

POGLEDAJTE VIDEO: