Janet Jackson (55) se oglasila nakon dugogodišnjih glasina i poriče da je dobila dijete u prvom braku sa bivšim suprugom James DeBargeom (58) 80-ih godina, iako on tvrdi da njihova zajednička kći je nećakinja od Jackson, Brandi Jackson (40), piše Page Six.

- Tko zna što si je on sve umislio. No, jedno je sigurno, da sam dobila dijete s Jamesom sigurno ocu ne bih zabranjivala da ga viđa i bude s njim. Nikada to ne bih učinila, jer to jednostavno nije ispravno i ljudski - rekla je pjevačica.

Zatim je izjavila da su glasine o njenoj navodnoj trudnoći počele kružiti kada je počela koristiti kontracepcijske pilule od kojih se udebljala.

- To je bila jedna od nuspojava, ništa više od toga - pojasnila je Janet.

Jackson se sa samo 18. godina udala za DeBargea, a par je živio zajedno u kući njenih roditelja. Pjevačica se zatim prisjetila svoje užasne prve bračne noći koju je provela sama u hotelskoj sobi čekajući Jamesa da se vrati.

- Nakon tri sata shvatila sam da ga uzalud čekam. Te noći se nije vratio - prisjetila se Jackson.

Iako je Janet znala da DeBarge ima problema sa ovisnošću o drogi pokušala mu je pomoći, ali braku nije bilo spasa te su se rastavili u studenom 1985. godine .

- Takav život ne bih poželjela nikome, niti najvećem neprijatelju, ali sam osjećala da taj čovjek treba pomoć i ja sam mu je nastojala pružiti. Bila sam mlada, naivna i neiskusna, pa mi je dugo trebalo da shvatim kako je sve uzalud. Njegova najveća ljubav nisam bila ja, James je bio ovisan o nečem drugom. I ta spoznaja me još uvijek boli - rekla je Janet iza koje su tri braka.

Janet je postala majka desetljećima kasnije kada su ona i njezin treći suprug, milijarder, biznismen Wissam Al Mana (47), dobili sina Eissu u siječnju 2017. godina, a par se razdvojio samo tri mjeseca kasnije.