Obavijesti

Show

Komentari 0
ZABAVA U STUDIJU

Japanska vaza, stari televizor i sat s pričom donose smijeh i nostalgiju u 'Cash or Trashu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Japanska vaza, stari televizor i sat s pričom donose smijeh i nostalgiju u 'Cash or Trashu'
6
Foto: NOVA TV

Današnja epizoda Cash or Trash donosi smijeh, nostalgiju i neočekivane priče kroz rijetke predmete iz Zagreba i Nove Gradiške - od japanske vaze do starog televizora i zanimljivog sata

Današnja epizoda emisije 'Cash or Trash' donijet će predmete koji možda neće donijeti mnogo sretnih vijesti prodavateljima, ali će zato u studio unijeti puno smijeha, nostalgije i zanimljivih ideja. Iako Ilamove procjene ovaj put neće ispuniti sva očekivanja prodavatelja, u sobi trgovaca neće nedostajati dobrog raspoloženja, maštovitih planova i iznenađujućih reakcija.

Foto: NOVA TV

Emisiju će otvoriti 53-godišnji Karlo iz Zagreba, koji na procjenu donosi bogato ukrašen dekorativni predmet s Dalekog istoka. Riječ je o vazi koja je pripadala njegovom ocu i koja nosi uspomenu na poslovno prijateljstvo, ali i priču o ručnom radu i japanskoj tradiciji. Hoće li njezina estetika nadjačati oštećenja i tržišnu realnost, tek će se vidjeti.

Foto: NOVA TV

Na procjenu potom stiže Martina iz Zagreba s vrlo posebnim predmetom koji je nekoć povezivao ljude, a danas ih, kako kaže, sve više udaljava. Stari televizor koji su koristili njezini djed i baka otvara pitanje nostalgije, funkcionalnosti i kreativne prenamjene, a jedan od trgovaca u njemu će odmah vidjeti potpuno neočekivan potencijal.

Foto: NOVA TV

Emisiju će zatvoriti Zoran iz Nove Gradiške, koji donosi sat dobiven kroz okladu s prijateljima. Iako o njemu ne zna mnogo, dizajn, dimenzije i stanje sata privući će pažnju procjenitelja i trgovaca, a osobna priča dodat će mu poseban šarm.

Foto: NOVA TV

Tko će se kući vratiti s novim predmetom, tko s uspomenom, a tko s novcem, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.                         

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt
SLAVI 62. ROĐENDAN

FOTO Holivudski šarmer ljubio je brojne poznate dame, evo i kako se mijenjao Brad Pitt

Od fakulteta je odustao i odselio se u Los Angeles kako bi se bavio glumom, a dan danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda.
Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...
VELIKA GALERIJA

Završio je koncert 'Želim život': Za humanitarnu akciju pjevali su Prljavci, Tajči, Maja Šuput...

Zaklada Ana Rukavina već 20 godina kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a ovaj tradicionalni božićni koncert ispunio je Trg bana Jelačića u Zagrebu
Maja Šuput zapjevala na 'Želim život': Pogledajte sva njezina izdanja od prijašnjih godina...
RADO SE ODAZOVE

Maja Šuput zapjevala na 'Želim život': Pogledajte sva njezina izdanja od prijašnjih godina...

Pjevačica je sinoć nastupila na 20. humanitarnom koncertu 'Želim život'. Inače, ona se rado odaziva na ovu akciju, a na glavnom zagrebačkom trgu pjevala je svoje hitove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025