Japanska vaza, stari televizor i sat s pričom donose smijeh i nostalgiju u 'Cash or Trashu'

Današnja epizoda emisije 'Cash or Trash' donijet će predmete koji možda neće donijeti mnogo sretnih vijesti prodavateljima, ali će zato u studio unijeti puno smijeha, nostalgije i zanimljivih ideja. Iako Ilamove procjene ovaj put neće ispuniti sva očekivanja prodavatelja, u sobi trgovaca neće nedostajati dobrog raspoloženja, maštovitih planova i iznenađujućih reakcija.

Foto: NOVA TV

Emisiju će otvoriti 53-godišnji Karlo iz Zagreba, koji na procjenu donosi bogato ukrašen dekorativni predmet s Dalekog istoka. Riječ je o vazi koja je pripadala njegovom ocu i koja nosi uspomenu na poslovno prijateljstvo, ali i priču o ručnom radu i japanskoj tradiciji. Hoće li njezina estetika nadjačati oštećenja i tržišnu realnost, tek će se vidjeti.

Foto: NOVA TV

Na procjenu potom stiže Martina iz Zagreba s vrlo posebnim predmetom koji je nekoć povezivao ljude, a danas ih, kako kaže, sve više udaljava. Stari televizor koji su koristili njezini djed i baka otvara pitanje nostalgije, funkcionalnosti i kreativne prenamjene, a jedan od trgovaca u njemu će odmah vidjeti potpuno neočekivan potencijal.

Foto: NOVA TV

Emisiju će zatvoriti Zoran iz Nove Gradiške, koji donosi sat dobiven kroz okladu s prijateljima. Iako o njemu ne zna mnogo, dizajn, dimenzije i stanje sata privući će pažnju procjenitelja i trgovaca, a osobna priča dodat će mu poseban šarm.

Foto: NOVA TV

Tko će se kući vratiti s novim predmetom, tko s uspomenom, a tko s novcem, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.