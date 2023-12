Japanski umjetnik tvrdi da ga je Beyonce iskopirala na svojoj turneji: 'Mogla je samo pitati...'

Japanski ilustrator Hajime Sorayama (76) optužio je glazbenu zvijezdu Beyonce (42) da je iskopirala njegovo umjetničko djelo.

Sorayama je na svom Instagram profilu pojasnio kako ga pjevačica nije pitala za dopuštenje prije nego što je upotrijebila njegove futurističke vizuale za svoju turneju 'Renaissance'.

- Hej Beyonce, trebala si me službeno pitati kako bih napravio puno bolji posao za tebe kao što je to napravio The Weeknd - napisao je uz niz fotografija kojima je usporedio svoje umjetničko djelo s njezinim grafikama na koncertu.

Međutim, dok su neki primijetili nevjerojatnu sličnost, drugi su stali u obranu pjevačice.

'Vi ne posjedujete 'Robot Hyper Feme' žanr', 'Album, umjetnička djela i koncert su prošli. Zašto sada govorite o ovome?', komentirali su.

- Razumijem da se osjećate kao da je kopirala vašu umjetnost, ali ovi vizuali se tu već više od šest mjeseci. Nije mi jasno da ste sada bjesni zbog toga - pisali su neki dok su se mnogi složili da su i Sorayama i Beyonce crpili inspiraciju iz filma 'Metropolis' iz 1927. godine.