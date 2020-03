Jared doživio nesreću: 'Skoro sam umro, bilo je neobično...'

Ne želim dramiti, ali danas sam skoro umro. Bio sam na oko 180 metara u zraku kada mi je kamen prerezao uže za koje sam bio zavezan. Sjećam se da sam odmah pogledao dolje u provaliju, napisao je na svom Twitter profilu pjevač i glumac Jared Leto (48) i podijelio sa svojim pratiteljima nezgodu koja mu se dogodila.

- Bio je to neobičan trenutak. Nisam bio preplašen nego melankoličan. Zatim me udario adrenalin i nastavio sam se penjati. Imam sreće što mogu vidjeti novi dan kako sviće - dodao je.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5