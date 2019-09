Petra Gerić: Jared Leto se u mojoj ribi ‘davio’ četiri dana

Prije sedam godina Petra Gerić stigla je nadomak finala tad još novog “MasterChefa”.

Superfinale joj je izmaknulo za dlaku, no sudeći prema najnovijem angažmanu, nju to nije nimalo obeshrabrilo. Naime, prije nekoliko tjedana Petra je osobno kuhala za holivudskoga glumca Jareda Leta na otoku Obonjanu.

A što se sve dogodilo između, ispričala nam je uz kavu. Baš je bila sletjela iz Amsterdama i čekala da sutradan u podne poleti za Filipine.

- Trenutačno puno putujem i istražujem razne kuhinje svijeta. Prošla sam Ekvador, Galapagos, Kolumbiju, Japan, Meksiko… Puno vremena provodim u San Franciscu i Parizu, a sad ću na Filipinima provesti mjesec dana u istraživanju za novu kuharicu na kojoj radim - priča u dahu.

Najviše nas je, dakako, zanimalo kako je došlo do suradnje s festivalom koji je na Obonjanu organizirao glumac i dobitnik Oscara te glazbenik Jared Leto sa svojim bendom 30 Seconds to Mars. A Petra kratko kaže - kontaktirali su me preko Instagrama.

Foto: Privatni album Leto je uživao u njezinoj oboritoj ribi i blitvi

Nećete vjerovati, ali upit mi je došao preko Instagrama, kao privatna poruka. Agencija koja me tražila raspitivala se radim li još ‘VIP dining’ te su mi objasnili da žele mene, sous chefa i dva butlera. Zapravo nisam imala pojma o čemu se radi sve dok mediji nisu počeli pisati o dolasku Jareda Leta u Hrvatsku, priča.

Na kraju je morala okupiti tim od 14 profesionalaca - od kuhara do butlera i slastičara. Svi su oni Jaredu i njegovom timu na Obonjanu bili dostupni 24 sata, puna četiri dana. Kaže da su Jared Leto i njegov brat bili savršeno jednostavni i zahvalni gosti.

Tražili su da sve bude bazirano na lokalnoj kuhinji i iz domaće proizvodnje - od ribe do povrća. Cijeli Jaredov tim dnevno bi pojeo i po 20 kilograma oborite ribe, a blitve i krumpira se posebno Jared nije mogao zasititi - tražio ju je, kaže Petra kroz smijeh, i po nekoliko puta dnevno.

Foto: Privatni album Organizirala je spremanje torte za Rimca

Proputovala je cijeli svijet, ali smatra da nema do dalmatinske spize. “MasterChef” joj je ostao u najljepšem sjećanju. Te 2012. godine nije imala nijednu kuharicu i nije baratala ni osnovnim kulinarskim pojmovima, a prijavila se na nagovor brata i bivšeg šefa.

- Kad sam ušla u top 20, rekla sam si - šuti, slušaj i uči. Dino Galvagno mi je bio predivan mentor, a jedan od najboljih savjeta dao mi je pokojni Andrej Barbieri, koji mi je rekao: ‘Ne kuhaj za žiri, kuhaj za sebe!’ - govori i dodaje da je u tom showu upoznala sebe i onaj dio sebe koji je zanemarivala.

- U tom sam se showu ‘probudila’; ja sam opet postala - ja. Tad sam počela raditi ono što volim i što me već sedam godina svakim danom veseli sve više - kaže. Iako nije ušla u superfinale, “MasterChef” joj je odredio budućnost. Nakon što je šest mjeseci radila kao head chef u jednom restoranu u francuskom gradiću Ittlenheimu, Petra je odlučila ostaviti kuhanje te se vratiti - marketingu. No život je imao drugačije planove te je na poziv Philipa Zeptera počela kuhati za njegovu obitelj te brojne poznate face koje bi unajmile njegovu jahtu. Putovala je svijetom, organizirala VIP evente, pisala recepte i snimala Tasty videe.

Foto: Privatni album

Petru je 2016. prijatelj spojio s Dhruvom Bakerom, pobjednikom britanskog “MasterChefa”, koji je dolazio u Hrvatsku snimati serijal “Croatia’s Finest” za National Geographic. Ugostila ga je u Zadru, Varaždinu i Varaždinskim Toplicama, a i u obližnjem Svibovcu, selu u kojem je odrastala.

- Zajednički smo u dvorištu spremali kotlić, dok je mama radila peku i štrukle - prisjetila se.

Kuhanju ju je, kaže, podučila upravo majka. Uz nju je najviše naučila o ribi, jer majka joj je - Zadranka. Uz oca je pak naučila sve o pripremi i obradi mesa, pravljenju kobasica…

Foto: Privatni album

Ova svjetska putnica kaže da su njeni planovi usko su vezani za Hrvatsku i da planira otvoriti obrt i baviti se VIP cateringom.

Riblja juha za Jareda Leta

SASTOJCI: Što više glava i kostiju ribe koju koristite za glavno jelo (pagar, škarpina, mol, grdobina), 2 glavice crvenog luka prepečenog na grilu, celer, peršin, mrkva, 2 rajčice, lovorov list, 3 dl bijelog vina, zrno papra po želji, hladna voda

PRIPREMA: Sve stavite kuhati na laganu vatru 2-3 sata da dobijete jaku juhu. U međuvremenu skuhajte rižu, nasjeckajte mrkvu, peršin, češnjak, celer, tikvicu... Očišćene kozice i škampe zapecite naglo na maslinovu ulju, dodajte povrće i kuhanu rižu. Kad je juha gotova, dodajte sve - sjeckani češnjak, peršin i maslinovo ulje. Sol po želji, i ja uvijek volim dodati čašu svježe cijeđenog soka od rajčice. To je stari recept, kako su me mama i baba učile.

