Jared Van Der Beek slomljenog se srca oprostio od prerano preminulog brata Jamesa

Samo dva dana nakon što je svijet potresla vijest o preranoj smrti slavnog glumca Jamesa Van Der Beeka, njegov mlađi brat Jared oglasio se na društvenim mrežama. U dirljivoj objavi na svom Instagram profilu, podijelio je niz obiteljskih fotografija i emotivnim riječima oprostio se od brata, kojeg je opisao kao svoj najveći uzor i "svoju osobu".

Jared Van Der Beek je u svojoj objavi, koja je dirnula tisuće ljudi, opisao duboku bol koju osjeća nakon bratove smrti. Podijelio je rijetke fotografije iz obiteljskog albuma koje svjedoče o njihovoj bliskosti od djetinjstva do odrasle dobi. Kroz riječi je pokušao dočarati vezu koju su dijelili i prazninu koja je ostala.

​- Postoji posebna veza između braće, a prije dva dana ta je fizička veza prekinuta. Sada znam zašto ljudi kažu da im je srce slomljeno kada izgube nekoga bliskog. Postoji osjećaj uništenja i boli koji je tako duboko u srcu, nisam znao da će toliko boljeti. Bio je moja osoba, onaj kojem sam se obraćao za sve i svašta. Gledao sam ga kao uzor od rođenja - napisao je Jared.

U nastavku je izrazio zahvalnost na podršci i porukama koje je primio, ističući kako mu čitanje o tome koliko je James utjecao na živote drugih ljudi pomaže u procesu zacjeljivanja. Iako mu, kako kaže, već nedostaje bratovo fizičko prisustvo i mudri savjeti, osjeća da će ga James nastaviti voditi.

​- James, već mi nedostaje tvoje fizičko biće i tvoje riječi mudrosti preko telefona. Ipak, osjećam tvoju prisutnost tako snažno i znam da ćeš me nastaviti voditi. Hvala ti što si živio svoj život sa mnom. Volim te - zaključio je.

Podsjetimo, glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi u seriji "Dawson's Creek", preminuo je 11. veljače 2026. u 49. godini života nakon borbe s trećim stadijem raka debelog crijeva. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i njihovo šestero djece. Jared, koji je po profesiji osnivač prakse Pathway2Healing, koja spaja istočnu i zapadnu medicinu, postao je središnja figura u pružanju podrške obitelji u ovim teškim vremenima.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Objava je izazvala lavinu reakcija, a u komentarima su se nizale poruke sućuti i podrške. "Tako mi je žao zbog vašeg gubitka, moje srce je uz vas, vašu obitelj, njegovu suprugu i djecu", "Prelijepo. Žao mi je, veliki gubitak, moja najdublja sućut", samo su neke od poruka obožavatelja. Jedan je korisnik istaknuo šok koji je vijest izazvala: "Bio je pravi šok kad sam čuo vijest, iskreno sam mislio da će se James izvući."

Obitelj je također dobila ogromnu financijsku podršku putem GoFundMe kampanje, gdje je prikupljeno više od dva milijuna dolara za pokrivanje medicinskih troškova, a među donatorima su se našla i velika holivudska imena poput Stevena Spielberga i Jennifer Garner.