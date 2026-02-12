Kolege iz serije Dawson's Creek opraštaju se od Jamesa Van Der Beeka: 'Bio je jedan u milijardu'

Glumci serije Dawson's Creek odali su počast Jamesu Van Der Beeku, koji je preminuo u 49. godini nakon borbe s rakom crijeva. Njegova obitelj objavila je vijest o smrti u srijedu, navodeći kako se sa svojim posljednjim danima suočio "s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom". Van Der Beek proslavio se ulogom Dawsona Leeryja u popularnoj američkoj tinejdžerskoj drami koja se prikazivala šest sezona, od 1998. do 2003. godine.

Njegova kolegica iz serije Busy Philipps oprostila se od njega na Instagramu, samo nekoliko mjeseci nakon što se glumačka postava ponovno okupila kako bi prikupila novac za njegovo liječenje.

​- Danas me srce duboko boli za sve nas. Svaku osobu koja je poznavala i voljela Jamesa, svakoga tko je volio njegov rad ili imao zadovoljstvo upoznati ga, sve njegove drage prijatelje i zajednicu koja ga je okruživala dok se borio s ovom bolešću, a posebno njegove roditelje, brata i sestru - napisala je.

​- Ali najdublje sam slomljena zbog njegove nevjerojatne supruge Kimberly i njihovo šestero čarobne djece. James Van Der Beek bio je jedan u milijardu i zauvijek će nam nedostajati.

Slične osjećaje podijelio je i Kerr Smith, koji je uz Van Der Beeka glumio pet sezona kao Jack McPhee.

​- Toliko sam zahvalan što sam Jamesa mogao zvati bratom. Duboko će mi nedostajati. Počivaj u miru - poručio je putem Instagrama.

Foto: Meleah Loya/PRESS ASSOCIATION

Brojne poznate osobe, uključujući Sarah Michelle Gellar, Bena Stillera, Selmu Blair, Aleca Baldwina, Melissu Joan Hart i Rosie O'Donnell, odale su počast glumcu na društvenim mrežama. Glumac Ashton Kutcher objavio je Van Der Beekovu sliku na X-u i napisao: "Imao sam sreću poznavati ga i odrastati s ovim čovjekom. Počivao u miru."

Humanitarno okupljanje za pomoć u liječenju

U rujnu je organizirano ponovno okupljanje glumačke postave serije Dawson's Creek kako bi se pružila podrška glumcu i humanitarnoj organizaciji F Cancer. Događaju su prisustvovale njegove bivše kolegice i kolege, uključujući Michelle Williams, Katie Holmes i Joshuu Jacksona. Van Der Beek je planirao doći, ali je bio previše bolestan zbog dva želučana virusa.

Njegovu ulogu na događaju preuzeo je autor mjuzikla Hamilton, Lin-Manuel Miranda, koji je objavio fotografiju sebe i Van Der Beekove obitelji te poručio kako je "cijelim srcem" uz njih.

Njegova supruga Kimberly objavila je priopćenje obitelji u kojem stoji: "Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo je toga što treba podijeliti u vezi s njegovim željama, ljubavlju prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti dani će doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem."

Par, koji se vjenčao 2010. godine, ima šestero djece.

Glumac iz serije One Tree Hill, Chad Michael Murray, koji je glumio u dvanaest epizoda Dawson's Creeka, opisao je Van Der Beeka kao "diva".

​- Jako, jako nam je žao zbog onoga kroz što prolazite. Njegove riječi, umjetnost i ljudskost inspirirale su sve nas - inspirirao nas je da budemo bolji u svakom pogledu. Bog vas blagoslovio - poručio je Murray ispod objave obitelji na Instagramu.

Foto: Gimini/PRESS ASSOCIATION

Mary Margaret Humes, koja je glumila Dawsonovu majku, nazvala je Van Der Beeka svojim "milostivim ratnikom" i rekla kako je "ostala bez riječi".

Pokrenuta kampanja za pomoć obitelji

Na Instagram profilu Kimberly Van Der Beek objavljena je poveznica na GoFundMe stranicu, pokrenutu kako bi se prikupio novac za njegovu obitelj. U poruci na stranici stoji: "James Van Der Beek bio je voljeni suprug, otac i prijatelj koji je dirnuo živote svih oko sebe. Nakon ovog gubitka, Kimberly i djeca suočavaju se s neizvjesnom budućnošću. Troškovi Jamesove medicinske skrbi i produžena borba protiv raka ostavili su obitelj bez sredstava."

Do sada je prikupljeno više od osamsto tisuća američkih dolara, kako prenosi Daily Mail Online.