Jasmin Stavros opjevao 'prave' Dalmatince: Ja sam baš tipični

Odgovor na pitanje kakav je to 'pravi' Dalmatinac, objasnili su u duetu pjevač Jasmin Stavros (65) i njegov prijatelj Ivica Šeperić, koji su dali mnoge definicije tipičnog Dalmatinca bez ikakve zadrške. Sve što se u narodu govori o Dalmatincima, njih su dvojica opjevali u pjesmi koja se već rado sluša na jadranskim i ribarskim feštama.

- Ja sam Dalmatinac i ovo je tipična moja priča, rekao bih autobiografska, točno sam ja takav. Pjesma je vesela, duhovita i očekujem da će se izvoditi po svim feštama, najviše ribarskim i da će imati sjajne reakcije - istaknuo je Stavros o pjesmi prijatelja i dugogodišnjeg suradnika Ivice.

Pjesmu su objavili prije pola godine, ali su je namjerno 'tiho' pustili na društvene mreže i YouTube kako bi, kao u nekom eksperimentu, procijenili može li pjesma bez medijske podrške doći do ljudi. Oni su u tome, tvrde, uspjeli. Pravog Dalmatinca publika je vrlo brzo prepoznala.

- Sama ideja krenula je od Jasmina Stavrosa koji neumorno radi, a svi znamo da na njegovim koncertima nitko nikada ne spava. A kako je došlo do realizacije? Kad mi je rekao da je umoran i da nikada ne spava, pomislio sam da je to povod da napišem baš ovakvu pjesmu. Jasmin nastupa po svim klubovima i feštama, a sad ima i jednu noviju pjesmu takvog sadržaja. On je taj pravi Dalmatinac. Zato mi je bio inspiracija jer on je i obilježio estradu u tom dalmatinskom duhu bevandi, brodova, riba i žene, a sad se novom pjesmom vraća tom svojem habitusu. Ovogodišnja ljetna turneja bit će mu biti posvećena upravo tim famoznim ribarskim feštama na kojima se uvijek svira, pjeva, ali i pije do jutra - priča Ivica Šeperić.

Dvojica prijatelja često i zajedno nastupaju, a zaljubljeni su i u isti instrument. Davnih godina prije nego li je krenuo u pjevačku solo karijeru, danas popularni Staki bio je virtuoz na bubnjevima, a danas mu je prijatelj Ivica dostojan nasljednik.

Kao pravi Dalmatinci, svoje uspomene i uzbudljive priče često izmjenjuju, naravno, uz ribu, klapu, more, žene i bevandu. I kako ističu u pjesmi, nikada ne spavaju.

