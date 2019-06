Jasmin Stavros: Svetog Ante se sjetim kad izgubim stvari...

Vjernici slave svetog Antu. Poznati Hrvati ekskluzivno za 24sata progovorili su o tome što za njih predstavlja ovaj dan te kako ga obilježavaju. Svjedoče i o djelima jednog od najpoznatijih svetaca Katoličke crkve. U četiri nastavka donosimo vam priče osoba s hrvatske estrade koji su nam progovorile o tome kako ih sveti Ante nikad nije napustio, ali i da mu se svakodnevno mole. Pročitajte svjedočanstva vjere Simone Mijoković, Blanke Vlašić, Tatjane Tajči Cameron i Jasmina Stavrosa.

Pjevač Jasmin Stavros (64), za svetog Antu zna još od malih nogu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Za mene je sveti Ante veliki svetac, još kad sam bio mali, dok me odgajala baka, stalno ga je u pomoć zvala. Nisam razumio zašto ona to radi, ali sad kad sam odrastao, sve mi je jasno. Čitao sam puno knjiga o njemu i gledao filmove, on je svašta prošao - kaže Stavros.

Priznaje da mu je Isus uzor i da vjera u njega ima veliko značenje. Redovito odlazi na duhovne obnove i hodočašća, a svetom Anti moli se jer je on branitelj potlačenih i uvijek pritekne u pomoć.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Njega se često sjetim kad izgubim stvari. Ja sam stalno na putu, od jednog koncerta do drugog i dogodi se da izgubim neku stvar. Zazovem svetog Antu i nevjerojatno, ali sjetim se mjesta gdje bih mogao tražiti i nađem to. Kao da je uvijek tu za mene i uvijek je spreman pomoći, što god da mi se nađe na putu - govori nam Stavros.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na misu ide svakodnevno i ne obazire se na zle jezike koji se tome izruguju.

Foto: Zdravka Soldo

- Kad malo razmišljam, u zadnje vrijeme se često događa da idem na mise baš u crkve svetog Ante. Znam da je on uvijek tu za mene i zato sam pobožan. U mom životu bilo je i dobrih i loših trenutaka, ali on me nikad nije napustio - zaključuje Staki.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Duhovne obnove i svakodnevna molitva daju mu snagu da se odupre Sotoni, koji, kako kaže, uvijek vreba.

POGLEDAJTE VIDEO: