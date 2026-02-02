Jasmina Makota: Chicago me izgradio kao glazbenicu, a u svojim sam očima već pobijedila

Glazbenica Jasmina Makota ove se godine predstavlja na Dora s autorskom pjesmom Higher. Nastup na Dori dolazi u važnom trenutku njezina profesionalnog puta, kao logičan nastavak dosadašnjeg rada i osobnog razvoja.

Za Jasminu, Dora nije samo natjecanje, već prostor rasta, učenja i potvrde vlastitog smjera. U ovoj fazi karijere doživljava je kao priliku da objedini sve ono što ju umjetnički definira.

- Dora je savršena prilika za predstavljanje publici, ali i više od toga, prilika za učenje novih vještina koje sam uvijek željela usavršaviti. Oduvijek mi je bio san nastupiti na velikoj pozornici uz koreografiju jer jako volim ples, i sada imam priliku koristiti više svojih talenata - pjevanje, ples, gluma, i interpretacija pjesme. Također mi je čast jer je pjesma autorska. U ovoj fazi mi je jako trebala jedna odskočna daska, novi izazov, i osjećaj da sam na pravom putu...i to mi se ostvarilo - rekla je.

Trenutak kada je doznala da je prošla na Doru bio je snažno emotivan. Uspjeh je doživjela kao potvrdu vlastitog rada, ali i početak jednog sasvim novog iskustva.

Foto: Melani Krog

- Nevjerica i onda veliko uzbuđenje! Znala sam da prolazak na Doru nije mala stvar i osjećala sam se jako sretno i ponosno. Poseban je osjećaj pripremati tako velik nastup s pjesmom koja je relativno nedavno bila samo misao u mojoj glavi, vrlo zanimljiv osjećaj - kaže Jasmina.

Svjesna je da Dora sa sobom nosi velik pritisak i odgovornost, osobito zbog razine produkcije i javne izloženosti. Upravo zbog toga, proces priprema doživljava intenzivnije nego većinu dosadašnjih nastupa.

Pjesma je nastala iz teških trenutaka

Reakcije publike i društvenih mreža ne doživljava kao teret. Jasmina jasno postavlja granicu između vlastite vrijednosti i tuđih mišljenja.

Foto: Melani Krog

- Iskreno - nisam se bojala njihove reakcije, jer znam što imam i tko sam. Moja kvaliteta i vrijednost ne određuju se tuđim procjenama. Važno mi je mišljenje glazbenika koje poštujem, određenih kritičara, i naravno vlastito mišljenje. Znam da imam vrhunsku kvalitetnu pjesmu, tako da me nista ne moze poljuljati - pogotovo ne suvišni komplimenti ni ružne riječi anonimnih ljudi na internetu. Glazba je subjektivna i svi imaju pravo na svoje mišljenje. Ja biram ne osvrtati se na komentare jer mi je prioritet moj duhovni mir, a sve je to samo buka. Moja publika zna tko sam i što sam, stoga ovo radim za njih i za sebe - priča.

Pjesma ‘Higher’ nosi snažnu osobnu poruku i nastala je iz iskustava koja su ostavila dubok trag. Upravo zato ju vidi kao univerzalnu poruku snage i ohrabrenja.

- Higher je pjesma koja je nastala iz teških trenutaka, onih koje se ne želiš sjećati, ali iz kojih sam se izvukla zahvaljujući unutarnjoj snazi koja je uvijek prisutna i mislim da ju svi imamo. Napisala sam ovu pjesmu kao utjehu i bodrenje same sebe, i nadam se da će ta energija prijeći i na svakog slušatelja. Zbog toga, ali i zbog činjenice da je pjesma kompozicijski posebna i unikatna, producent i aranžer Marin Hraščanec i ja odlučili smo je prijaviti na natječaj Dore - govori glazbenica.

Za Jasminu je poruka koju šalje glazbom važnija od samog rezultata natjecanja. Kao autorica osjeća odgovornost prema publici i vremenu u kojem živimo.

'Natječem se sama sa sobom'

- Smatram da u današnje vrijeme nedostaju pjesme koje ohrabruju ljude i imaju ovakav sličan sadržaj. Moramo pomagati jedni drugima u ovim teškim vremenima, jer život danas nikome nije lagan. Kao autorica se želim potruditi i pomoći nekome, inspirirati ga/ju da ne odustaju od sebe; ne želim 'samo' biti zabavljačica koja promiče isključivo razbibrigu i vesele distrakcije. Naravno da je i to važno, treba se veseliti i glazba tome i služi, ali ja želim i ohrabriti svoju publiku jer smatram da se puno ljudi danas osjeća usamljeno, napušteno i beznadno - otkriva Makota.

Komentare i kritike doživljava kao dio posla, ali im ne dopušta da određuju njezin smjer. Fokus joj je na osobnom rastu i vlastitim standardima.

Foto: Melani Krog

- Neka ih bude, što se više priča o meni i mojoj pjesmi, to je bolje za mene. Naravno da mi je stalo da se ljudima sviđa pjesma, ali pažljivo biram gdje usmjeravam svoju pažnju. Ne nosi svaki kompliment ni kritika jednaku težinu u mojim očima. Uostalom, ja se prvenstveno natječem sama sa sobom - ako sam ja zadovoljna i stojim sto posto iza svog rada, mogu mirno spavati i nastojati da svaka moja pjesma bude još bolja od prethodne - rekla nam je.

Gledajući širu sliku, Jasmina smatra da Dora danas ima posebnu težinu, osobito zbog nove generacije autora koji dobivaju prostor. Ovu godinu vidi kao važan trenutak za hrvatsku glazbenu scenu.

'U mojim očima, već sam pobijedila'

- Mislim da je ova godina posebna jer ima puno mladih autora koji se predstavljaju široj publici. Drago mi je što nam je žiri pružio priliku da se istaknemo i podijelimo svoj rad s Hrvatskom. Samom tom činjenicom, mislim da Dora ima veću težinu nego prije - kaže.

Veliku pažnju posvetila je i scenskom nastupu, koji je osmišljen kao snažna, zaokružena cjelina. U procesu je sudjelovala aktivno, zajedno s timom kojem vjeruje.

- Cijeli koncept scenskog nastupa smo osmislili Helena i Marin Hraščanec, koreografkinja Klara Pergolis i ja. Svaki detalj je bio važan i mislim da smo stvorili nešto zbilja posebno, zanimljivo i uzbudljivo. Ne smijem previse toga otkriti, ali ono što smijem reći je: ženska snaga će vladati pozornicom - govori.

Na temu straha, Jasmina ima vrlo jasan stav. Umjesto da ga doživljava kao prepreku, koristi ga kao gorivo za daljnji rast.

- Strah u ovom kontekstu je beskorisna emocija koju prepoznam odmah i trudim se pretvoriti ga u nešto što me potiče na akciju i pozitivu, poput uzbuđenja. Nemam nikakav strah od uspjeha, a jedini neuspjeh koji mogu zamisliti je da budem spriječena nastupiti iz bilo kojeg razloga, sto se neće dogoditi! U mojim očima, ja sam već pobijedila - ističe Jasmina.

'Spremna sam i na iznenađenja'

Mentalna priprema za večer nastupa jednako joj je važna kao i tehnička izvedba. Rutina joj pomaže da ostane fokusirana i smirena.

- Vježbam pjesmu i koreografiju svaki dan bez iznimke, vizualiziram, meditiram, vježbam u teretani. Očekujem da će iskustvo na pozornici Dore izgledati sasvim drugačije, pa se i psihički spremam za to, kao i na neočekivane faktore koji uvijek dođu uoči nekog velikog eventa. Ne može me bilo sto previše uznemiriti, tako da sam uvijek spremna na određena iznenađenja, ako ih bude. Najvažnije mi je da se dobro čujem na nastupu i interpretiram pjesmu na način koji sam zamislila. Sve ostalo je izvan moje kontrole i kao takvo, ne opterećuje me - ističe.

Mogućnost predstavljanja Hrvatske na Eurosongu za Jasminu bi imala iznimno značenje, ali i veliku odgovornost. Takav izazov shvaća vrlo ozbiljno.

- To bi bila ogromna čast za mene, iznad svega, a i velika odgovornost. Dala bih sve od sebe da učinim Hrvatsku ponosnom i pripremim vrlo impresivan i moćan nastup koji bi ozbiljno konkurirao i najjačim izvođačima ovogodišnjeg Eurosonga - rekla je mlada glazbenica.

Doru vidi kao jednu od najvažnijih platformi za solo izvođače u Hrvatskoj. Smatra da ovakva prilika može snažno utjecati na daljnji tijek karijere.

'Osjećam da postajem bolja'

- Definitivno, Dora je vrhunac što se tiče takvih prilika u Hrvatskoj za solo izvođača. To je šansa da se predstavim cijeloj Hrvatskoj, ali i šire.

Bez obzira na konačni rezultat, Jasmina iz ovog iskustva već sada nosi brojne vrijedne lekcije. Proces rada smatra jednako važnim kao i sam nastup.

- Kao što sam ranije spomenula, imam osjećaj kao da sam već pobijedila. Nosim jako puno toga već do sada. Naučila sam kako funkcionira detaljno planiranje scenskog nastupa u velikoj produkciji, postajem bolja u intervjuima (malo teže se izražavam na hrvatskom jer sam odrasla u SAD-u), radila sam na razvijanju vlastitog stila i brandinga, postajem bolja u kreativnom radu pod pritiskom i ponovno učim kako pjevati i plesati u isto vrijeme. Upoznala sam se još bolje hrvatsku glazbenu scenu i medije. Osjećam da postajem bolja pjevačica i to me uzbuđuje - govori.

'Pjevala sam prije nego progovorila'

Ljubav prema glazbi prisutna je u njenom životu od najranije dobi. Pjevanje je za nju prirodan oblik izražavanja.

- Ne sjećam se određenog trenutka jer obožavam glazbu i pjevanje od malih nogu. Mama mi je rekla da sam pjevala i prije nego sam izgovorila prvu riječ - priča Jasmina,

Rano preseljenje u Chicago imalo je presudan utjecaj na njezin osobni i profesionalni razvoj. Okruženje u kojem je odrastala snažno je oblikovalo njezin svjetonazor.

- Odrastanje u Chicagu je u potpunosti oblikovalo moju osobnost, glazbeni izričaj i svjetonazor. Imala sam priliku primiti brojne stipendije i na taj način učiti kod vrhunskih profesora koji su me naučili kritički razmišljati. Naučila sam sve što znam o tehnici pjevanja od moje dugogodišnje učiteljice pjevanja Kathy Cowan. Uz njezin sam bend nastupila kao prateći vokal u svojim tinejdžerskim godinama i proputovala dobar dio Amerike na manjim turnejama. Nastupila sam na velikim pozornicama poput Lyric Opera of Chicago, Chicago Symphony Orchestra i United Center. Svi ti temelji su mi pomogli da naučim rad i disciplinu, izražavanje kroz razne žanrove i da steknem važno iskustvo u scenskom nastupu - priča.

Chicago ju je oblikovao, a išla je u razred sa sinom Michaela Jordana

Dodaje kako je naučila i kako cijeniti i voljeti raznolikost u društvu.

- Da smo svi ravnopravni, bez obzira na vjeru, nacionalnost, spol, seksualnu orijentaciju, godine, stavove, itd. Bogatstvo jednog društva se nalazi i u razlikama, jer kad se potrudimo razumjeti nekoga tko je u potpunosti drukčiji od nas, učimo empatiji i preispitujemo vlastita uvjerenja o životu. Na taj način se približavamo istini, koja najčešće nije crno-bijela, nego puno kompleksnija. Chicago je grad koji je fizički i socijalno podijeljen: bogatiji dijelovi imaju bolje škole, infrastrukturu i sigurnost, dok siromašniji dijelovi imaju ogromne probleme. Puno je opasnih kvartova, ali ću zauvijek biti zahvalna što sam tamo živjela, jer je to grad koji me oblikovao u osobu koja jesam - otkriva Jasmina.

Njezin obrazovni put obilježen je brojnim stipendijama i prestižnim institucijama. Akademski uspjeh uvijek je pratio glazbeni rad.

- Primila sam stipendiju za elitnu privatnu školu Francis W. Parker u Chicagu, gdje sam išla u razred sa sinom Michaela Jordana, izmedu ostalih. Nakon srednje škole, primila sam akademsku stipendiju Posse za Oberlin College and Music Conservatory. Također sam deset godina primala stipendiju za privatne satove pjevanja i klavira u Old Town School of Folk Music u Chicagu. Uvijek sam bila velika štreberica, ali i smatram da mi je moje iskustvo u pjevanju pomoglo da se istaknem iz masa i budem odabrana za neke od ovih stipendija, za koje je bila zbilja velika konkurencija - rekla je.

Voli istraživati nove žanrove

Glazbeni uzori dolaze iz različitih žanrova i kultura, a njezin ukus oblikovan je dugogodišnjim slušanjem raznolike glazbe.

- Imam jako puno uzora iz različitih žanrova, ali jedan od recentnijih uzora mi je britanska pjevacica Jessie Ware, koja spaja tehničku virtuoznost sa kvalitetnim pop pjesmama koje imaju elemente disca, elektroničke glazbe i R&B-a. Najvise slusam R&B, pop, i elektroničku glazbu. Neki od mojih omiljenih izvođača su Jill Scott, Prince, Kate Bush, Meshell Ndegeocello, Amy Winehouse, Regina Spektor, Enya, Mike Patton, Kerri Chandler, Roy Davis Jr., Derrick Carter - govori.

Foto: Melani Krog

U svom recentnom radu istražuje i nove žanrove, među kojima se ističe Amapiano. Taj glazbeni pravac snažno ju je privukao.

- Amapiano je moderan glazbeni žanr nastao u Južnoj Africi koji je posljednjih godina sve popularniji diljem svijeta. Spaja elemente house glazbe, jazza, afričkih ritmova i Kwaita (južnoafričkog žanra iz 90-ih). Često se povezuje sa slobodom, zajedništvom i kulturnim ponosom, te posebno plesom. Mene je oduševio zbog zaraznih ritmova, lijepih melodija i slobode izražavanja mladih kroz ples kakav nisam nikada nigdje prije vidjela - objašnjava.

Osim Dore, planovi za ovu godinu su brojni i vrlo intenzivni. Jasmina već sada gleda nekoliko koraka unaprijed.

- Ova godina je već vrlo dinamična! Osim Dore, planiram sljedeći singl koji će biti i na hrvatskom jeziku, dodatne pjesme s Q-Markom iz Južne Afrike, i suradnju s Bojanom Miljancicem, producentom mog debitantskog albuma 'Green' koji je objavljen prije godinu dana pod etiketom Intek Music. Također radim na pisanju novih pjesama, te na svom solo act-u kao DJ i pjevačica. Stalno pišem pjesme, tako da uopće ne sumnjam da ću uskoro imati i dovoljno kvalitetnog materijala za svoj drugi album - otkriva Makota.