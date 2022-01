Jasna Zlokić (66) dobila je unučicu po drugi put, a ovoga puta na svijet je došla Tanja na Badnjak. Prvu unučicu Maru dobila je prije pet godina, a sad ne može biti sretnija.

- Sretna sam do neba, to su posebni osjećaji, beskrajna ljubav - rekla je za Jutarnji list.

- Ljubav je posebna, a to je jedna prirodna ljepota koju je priroda sama po sebi odredila da u određenim godinama života čovjek dobije takve darove koji su najvrjedniji i najljepši. To je radost koja te ispuni do kraja, tu nema mjere. Cijela moja obitelj je sretna, još ako uspijete da vlastita djeca i unuci postanu pravi ljudi, pa to je najveći kapital i to bi trebalo da motivira sve nas na tom putu - rekla je Jasna.

Zlokić je oduševljena unučicama, a i sama nam je otkrila u jednom intervjuu kakva je bila kao dijete.

- Bila sam veliki vrag kao dijete, jako sam bila nemirna, hiperaktivna. Bila sam darovita i za glazbu i za glumu, plesala sam u folklorima - ispričala je.