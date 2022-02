Pjevačica Jasna Zlokić (66) nastavlja svoju glazbenu karijeru novom pjesmom 'Topli osmijeh', a ove godine će proslaviti 60 godina na sceni.

- Posebno sam emotivno vezana uz svaku svoju pjesmu, pa tako i uz ovu. U životu treba biti dobar prema svima jer je svijet postao okrutno mjesto. Nepredvidljiva su vremena, a svima nama sada više nego ikada treba topli osmijeh - priznala je Zlokić.

Jasna je krajem prošle godine ponovno postala baka jer joj se rodila unučica Tanja na Badnjak, a prije pet godina dobila je unučicu Mari.

- Uživam u njoj, to mi je druga unučica. To je radost koja te ispuni do kraja, tu nema mjere. Cijela moja obitelj je sretna, još ako uspijete da vlastita djeca i unuci postanu pravi ljudi, pa to je najveći kapital i to bi trebalo motivirati sve nas na tom putu - kaže Jasna.

Jasna dolazi iz glazbene obitelji, a sa sestrom je pjevala i na dječjim glazbenim natjecanjima, piše Net.hr.

- Cijela obitelj je bila glazbeno nadarena, pjevali su i mama i tata i treća sestra. Mi smo znali spontano nakon ručka ili večere zapjevati za svoj gušt, a kako nam je kuća na rivi, tako bi šetači dolazili pod prozor i uživali - ispričala je pjevačica.

Publika je najviše pamti po njenom hitu 'Skitnica' iz 1984. godine koji joj tada nije baš sjeo.

- Tada sam, kao i svi mladi, slušala moderne pjevačice poput Janis Joplin ili Barbre Streisand pa mi je 'Skitnica' bila pomalo jednostavna. - kaže Jasna koja nije bila ni svjesna da će njena pjesma postati hit.

Jasna je nadimak J.Zlo dobila na nastupu s Neredom u zagrebačkom Domu sportova, 2007. godine., ali priznaje je da tada nije uspjela upoznati 50 Centa čiju je publiku zagrijala prije koncerta.