OD BENDA U VELOJ LUCI DO ZVIJEZDE

Jasna Zlokić: 'Svijet je javna pozornica zbog svih mreža...'

Piše Anamarija Burazer,
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Legendarna Jasna Zlokić (70) sprema se za koncert 21. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture

Danas je u odnosu na prošlo vrijeme lakše zato što ima puno mreža, puno svega. Svijet je postao javna pozornica putem mreža tako da je lako prezentirati svoju pjesmu, brzo dođe do slušatelja. Danas je sasvim drugi pristup tom poslu. U moje doba si morao doći na festivale, svidjeti se žiriju, svidjeti se publici, prihvatiti kritike. Publika je bila kritičnija. Bilo je teže dokazati se. Sve je išlo puno teže, puno sporije, priča pjevačica Jasna Zlokić (70) deset dana uoči svog koncerta u Zagrebu za Net.hr.

Dodala je kako smatra da je muškarcima u glazbenom svijetu jednostavnije jer su i fizički izdržljiviji.

- Njihova logistika je puno lakša. Ne treba im toliko pripreme u odnosu na žene kojima treba od šminke do frizure i garderobe. Žena postane kroz karijeru i majka i supruga i puno toga se odvija kroz život. Što se tiče tretmana žena i muškaraca, mislim da smo tu bili ravnopravni - rekla je. Smatra da kada je netko dobar u svom poslu onda je, barem po pitanu glazbe, tako i tretiran.

- Ja sam dobila 'Skitnicu' i nije me nitko sputavao na tom putu. Ali se događa nešto drugo. Kad počinjete, onda vas svi podržavaju, a kad karijera postane stabilnija, onda postoje i ljubomore. Postoje nekakve netrpeljivosti, gledanje svojih interesa, pa se to i zloupotrebljavao, ali i to je možda ljudski - otvoreno će Jasna koja pjeva od kada zna za sebe, a pjevala je u i bendu z Veloj Luci od rane mladosti.

- Već osjećala da to volim i da je to na neki način, u početku, zabava i nekakva rekreacija, uživanje, kao i svakoj mladoj osobi. A poslije, kako su natjecanja išla dalje, tako sam napredovala u tome i bila pozvana na Splitski festival. Osamdeset i druge godine debitirala sam s pjesmom 'Nina Nana'. I tu je počeo moj ozbiljniji pristup glazbi i bavljenje glazbom - prisjetila se.

Mimo pozornice, kaže, voli se baviti domaćinstvom i biti majka i baka: 'Naše zajedničko okupljanje za stolom mi je važno, a volim i kavu, knjige, šetnje i druženja'.

