Javila se i Loos koja i dalje tvrdi da je imala aferu s Beckhamom, stala je u Brooklynovu obranu

Rebecca Loos, koja i dalje tvrdi da je bila ljubavnica Davida Beckhama, ponovno je dospjela u središte pozornosti nakon što je javno komentirala obiteljski sukob Beckhamovih, tvrdeći da njihova javna slika ne odgovara onome što se događa iza zatvorenih vrata.

Govoreći u dokumentarcu The Beckham Feud: Truth and Lies, Loos je izjavila:

- Mislim da sam shvatila da su oni puno više brend nego obitelj, jer ono što su pokazivali javnosti nije odgovaralo onome što sam ja vidjela iza zatvorenih vrata.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS/Instagram/Rebecca Loos

Dodala je kako je imidž bio strogo kontroliran.

Osim toga, Rebecca je stala u obranu Brooklyna Beckhama, koji je nedavno objavio da je prekinuo sve odnose s obitelji i optužio roditelje za manipulaciju. Osvrnula se na kritike zbog njegovih čestih promjena karijere:

- Pustite ga da pronađe svoj put. Sramota je da ga itko ismijava.

Naglasila je da Brooklyn tek traži svoje mjesto pod suncem.

- On je mladi čovjek koji pronalazi svoj put, svoju životnu stazu - objašnjava.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

Pa na kraju zaključila: 'Tko kaže da karijera koju odabereš s 22 godine mora biti ona kojom ćeš se baviti cijeli život?'.

Njezino sudjelovanje u dokumentarcu izazvalo je podijeljene reakcije. Kritičari su je optužili za traženje pažnje, osobito nakon što je izjavila da Brooklynova javna objava predstavlja 'potvrdu onog što je govorila prije 22 godine'.

Podsjetimo, Loos je Beckhamova bivša asistentica koja je prije 20 godina u medije izašla s pričom da je ljubovala sa slavnim nogometašem dok je on igrao za klub Real Madrid. Victoria Beckham je u to vrijeme s njihovim sinovima živjela u Londonu, dok je Beckham bio u Madridu radi posla, no često su putovali kako bi se vidjeli. David je istoga trena negirao sve optužbe za nevjeru, a još i danas tvrdi da to nije istina.