Victoria Beckham nikada nije potvrdila šuškanja o Davidovoj aferi, no ljubavnica tvrdi drugo

Victoria i David Beckham u braku su 26 godina, a nije tajna da iza sebe imaju brojne probleme. Istinu o svemu znaju samo njih dvoje, no 2004. godina je bila nezgodna za njihovu vezu. Naime, Davidova bivša asistentica Rebecca Loos u medije je izašla s pričom da je ljubovala sa slavnim nogometašem dok je on igrao za klub Real Madrid.

Victoria Beckham je u to vrijeme s njihovim sinovima živjela u Londonu, dok je Beckham bio u Madridu radi posla, no često su putovali kako bi se vidjeli. David je istoga trena negirao sve optužbe za nevjeru, a još i danas tvrdi da to nije istina.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

- Posljednjih mjeseci u medijima su objavljene brojne ludosti o mom privatnom životu. Jednostavna istina glasi tako da sam u sretnom braku- Imam predivnu suprugu i dvoje djece. Nitko neće promijeniti to - rekao je 2004. Beckham u svojoj službenoj izjavi.

Victoria je pak u intervjuu za W Magazine 2007. godine prvi put komentirala Davidovu navodnu nevjeru. Iako nije spominjala Loos, rekla je kako je 2004. godina bila iznimno teška za njihovu obitelj.

- David i ja smo sve prebrodili zajedno. Nitko nije rekao da će brak biti jednostavan. Istina, imali smo problema, ali iz svega smo izašli još jači i sretniji. Sada smo sretniji nego kada smo se tek vjenčali. Nakon svih ovih godina, samo se dobro nasmijemo na sve što se o nama priča - rekla je onda.20 godina kasnije, Victoria je otvorila dušu i u Netflixovu dokumentarcu "Beckham".

- Ne mogu vam uopće objasniti koliko je sve bilo teško tada i koliko je to utjecalo na mene. To je vjerojatno najnesretniji period mog života - komentirala je.

Rebecca Loos ni danas ne odustaje od svojih tvrdnji.

- Mislim da je bilo potrebno puno hrabrosti suprotstaviti se njima (Davidu i njegovoj supruzi Victoriji). Uvijek sam se držala istine, nikad nisam pretjerivala, nikad nisam lagala ni o jednom detalju. Zašto? Zato što se borim s najmoćnijim parom u medijima koji ima sav novac svijeta za najbolje PR stručnjake i odvjetnike, a jedino što ja imam je istina - kazala je Loos u emisiji 60 Minutes Australia.

Foto: Instagram/ kolaž

Po njezinim pričama, aferu s Davidom započela je 2003. godine. Godinu kasnije je u intervjuu za Sky News ispričala sve detalje njihove navodne veze.

- Jedva sam čekala ostati nasamo s njim i znam da je i on osjećao isto. Kada bismo otpratili sve članove ekipe kući, strastveno smo se ljubili u autu sve do hotela, gdje bismo proveli noć - tvrdila je. Nakon prve noći zajedno, nastavili su se dopisivati te su se redovito viđali. David je sve to opovrgnuo.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Rebecca Loos se nakon afere zaljubila u norveškog liječnika Svena Skiaa te se odselila iz Engleske i nikada se nije osvrnula. Ostala je trudna 2008. godine, a par danas ima dvoje djece - Magnusa i Liama. Vjenčali su se 2012. godine i danas žive u norveškim planinama sa svojom djecom. Ispričala je kako njezin suprug nikada nije bio otvoren ideji da žive u Londonu jer obožava norvešku prirodu. Priznala je i da je sretnija no što je ikada bila.

Loos je rekla kako nije požalila što je s aferom izašla u javnost. Smatra kako je trebala biti iskrena, a još uvijek tvrdi kako ni u jednom trenutku nije lagala.