Javno ju je prevario s Hrvaticom u Zadruzi: 'Neka mi ne više ne prilazi, sama ću odgajati sina'

<p><strong>Paula Hublin</strong> (21), jedna od hrvatskih natjecatelja u srpskom reality showu 'Zadruga', spetljala se s oženjenim <b>Tomom Panićem</b>. Njegova nevjenčana supruga <strong>Nadežda Biljić </strong>putem malih ekrana prati kako se njezin Toma ljubi s Paulom, spavaju zajedno te javno izmjenjuju nježnosti. </p><p>Nadežda se upoznala s Tomom prije tri godine te zajedno imaju dijete pa je razumljivo kako joj sada nije lako gledati oca svog djeteta kako se ljubi s drugom. Za srpske medije ispričala je kako se ne osjeća dobro. Loše je, pije lijekove i na infuziji je. Kada je Toma ulazio u 'Zadrugu' dogovorili su se da će ga Nadežda pričekati. </p><p>- Plan je bio da ga sin i ja pričekamo, da nastavimo gdje smo stali. Da se vjenčamo, da mu rodim još djece. Ali, budući da je on sve porušio i pogazio riječi i obećanja, od toga nema ništa. Sad mi je plan da mu zabranim da viđa Longa i da nam uopće prilazi - rekla je Nadežda za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3556843/velika-ispovest-nadezda-biljic-posle-tomine-javne-prevare-longa-nece-vidjati-htela-sam-porodicu-necu-sama-da-podizem-dete" target="_blank">Kurir</a>. </p><p>Toma je jednom fizički nasrnuo na partnericu dok je bila trudna, a ona je modrice javno objavila. Međutim, sve mu je oprostila...</p><p>- Okolnosti su bile takve, ali on se poslije toga promijenio. Moja trudnoća ga je promijenila, poželio je obitelj sa mnom. Doselio se u Valjevo i živio s nama. Moji su ga roditelji prihvatili kao svoje dijete. Osjetio je obiteljsku idilu i sreću, koju prije možda nije imao. Mislila sam da je to to - kaže Nadežda. </p><p>Ne skriva kako nije sve bilo idilično u obiteljskom životu. Svađali su se, a nije joj ni bilo drago što je otišao u srpski reality. </p><p>- Nakon porođaja sam upala u postporođajnu depresiju. Dobila sam šećer zbog čega ću do kraja života biti na inzulinu. Brinula sam zbog sina koji je rođen u sedmom mjesecu, od koga sam bila razdvojena četiri mjeseca, koliko je proveo u inkubatoru. Doktori nisu davali dobre prognoze, nisam znala hoće li preživjeti. Normalno je da se to sve odrazilo na mene i na moje stanje. Ne kažem da sam bila idealna, ali je on trebao biti dio te priče i razumjeti me, a ne da me vara čim mu se ukaže prilika - ispričala je neutješna Nadežda.</p><p>Kaže kako su Toma i Nadežda zajedno željeli obitelj. </p><p>- Željela sam obitelj, a ne da sama podižem dijete što će se na kraju i dogoditi - zaključila je. </p>