Jay-Z na sudu: Odvjetnik tražio da se otkrije identitet žene koja ga je optužila za silovanje...

Nedavno je procurila tužba protiv Shawna Cartera, poznatog u glazbenom svijetu kao Jay-Z, kao i Seana 'Diddyja' Combsa. Njih dvojicu je navodna žrtva optužila za silovanje 2000. godine, kada je imala svega 13 godina. U četvrtak se slučaj našao na sudu, a sutkinja Analisa Torres odbila je prijedlog Carterovog odvjetnika, Alexa Spira, da se otkrije identitet navodne žrtve.

On je zatražio da se tužba odbaci ukoliko tužiteljica ne otkrije svoj identitet, no sutkinja to nije prihvatila. U svom objašnjenju napisala je kako je Carterov odvjetnik koristi 'neprimjerne napade ad hominem' i neprimjereni rječnik, što smatra 'gubitkom sudskih resursa', a ujedno i loše utječe na sliku o svom klijentu, navodi People.

- Sud neće ubrzati proces samo zato što oni to zahtijevaju - dodala je.

Oko svega se oglasio i žrtvin odvjetnik Tony Buzbee, koji već zastupa nekoliko ljudi koji su tužili Diddyja za slične zločine.

- Koordinirani i očajni pokušaju da me se napadne kao odvjetnika za navodne žrtve su bezuspješni - poručio je.

Kako navode strani mediji, Carterov odvjetnik zatražio je od navodne žrtve da otkrije svoj identitet kako bi nastavila s tužbom te dodao da Jay-Z 'zaslužuje znati identitet osobe koja ga tuži i zahtjeva ogromnu financijsku kompenzaciju'. Dodao je i kako se radi o senzacionalističkom potezu koji narušava reputaciju glazbenika.