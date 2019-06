Jay Z razgovarao s drugom, a Beyonce vidno kolutala očima

Izlazak glazbene dive sa suprugom Jay Z-jem (49) na utakmici NBA finala bio je neugodno prekinut. Nicole Curran (49), supruga vlasnika Golden State Warriorsa upala je u njezin osobni prostor te je pokušavala razgovarati s reperom na košarkaškoj utakmici u Oracle Areni.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn