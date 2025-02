Jazz proljeće u Lisinskom počet će 19. ožujka: Evo tko nastupa

Jazz proljeće u Lisinskom obilježit će nastupi Joay Calderazzo Trija, Camille George te Nduduza Makhatinija, u sklopu ciklusa Lisinski srijedom od 19. ožujka do 30. travnja, kada će se uz koncert Jazz okestra HRT-a obilježiti Međunarodni dan jazza.

Prvi će u ciklusu nastupiti trio jazz pijanista Joeya Calderazza na pozornici Male dvorane, koji je nedavno snimio album "Live From The Cotton Club Tokyo, Volume 1". Trio čine još bubnjar David Hawkins i kontrabasist Orlando Le Fleming. Calderazza, izvorno klasični pijanist, utjelovljuje swinging blues i post-bop, tradicionalni jazz i improvizaciju.

Saksofonistica i skladateljica Camilla George nastupit će 16. travnja, kada će izvesti mješavinu afrofuturizma, hip hopa i jazza. Njezina glazba ima i politički podtekst, koji odražava njezin nigerijski identitet i nasljeđe. Njezin treći studijski album "Ibio Ibio" iz 2022. godine posveta je njezinu nigerijskom plemenu Ibibio, a na njemu su sudjelovali glazbenici Daniel Casimir, Sarah Tandy, Winton Clifford i mnogi drugi.

Afrički pijanist Nduduzo Makhathini, koji će nastupiti 21. svibnja, odrastao je u krševitim krajolicima uMgungundlovua u Južnoafričkoj Republici, gdje su glazba i ritualne prakse bile simbiotski povezane. Mjesto je to i kraljevstva Zulu iz 19. stoljeća, stoga je njegova glazba rezultat utjecaja kodeksa afričkog ratnika i kršćanstva. Sa suprugom, pjevačicom Omagugu, ima diskografsku kuću, a izdao je niz vlastitih albuma od kojih je, primjerice, 'Modes of Communication: Letters from the Underworlds' iz 2020. u The New York Timesu proglašen jednim od najboljih jazz-albuma godine.

Međunarodni dan jazza, 30. travnja, obilježit će se nastupom jazz orkestra HRT-a, jedinog profesionalnog jazz orkestra u Hrvatskoj, te jednog od najdugovječnijih big bandova na svijetu, koji djeluje preko 80 godina. Orkestrom ravna trombonist i dirigent Miron Hauser, a orkestru će se pridružiti argentinski saksofonist Javier Edgard Girotto. Taj skladatelj, aranžer i pedagog, koji osim saksofona svira i klarinet, flautu i andske tradicionalne instrumente, poznat je po jedinstvenom kombiniranju jazza i argentinske glazbe, osnovao je kultni sastav Aires Tango, s kojim je objavio 15 albuma koji spajaju jazz, etno i tango.