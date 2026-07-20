JD Vance dobio sina: Prva beba potpredsjednika u mandatu...

JD Vance, američki potpredsjednik, i njegova supruga Usha Vance dobili su četvrto dijete, dječaka Aleca Neela, a sretnu vijest o prinovi u obitelji objavili su na društvenim mrežama, istaknuvši kako su majka i beba potpuno zdrave. Dječaku su se najviše razveselili braća i sestre Ewan, Vivek i Mirabel.

- S velikom radošću objavljujemo kako se naš dječačić, Alec Neel Vance, rodio jutros. Usha i beba su sretni i zdravi, a naša djeca jedva čekaju upoznati svog mlađeg brata. Nevjerojatni liječnici i osoblje Medicinskog centra Walter Reed te medicinske jedinice Bijele kuće bile su nam od neprocjenjive pomoći. Duboko smo zahvalni za sve što su učinili za našu obitelj - piše u objavi.

Inače, ovo je prvi put u 156 godina da je američki potpredsjednik postao otac za vrijeme trajanja mandata. Zadnji put to se dogodilo još davne 1870 godine, kada su Schuyler i Ellen Colfax dobili sina. Vance je svoju političku karijeru od 2021. godine gradio upravo na upozoravanju na pad nataliteta, a na nedavnom prosvjedu protiv pobačaja jasno je poručio kako želi vidjeti 'više beba u Americi'. Zanimljivo je kako Usha s djecom redovito prati supruga na poslovnim putovanjima pa je već uobičajen prizor vidjeti djecu kako se u pidžamama usred noći ukrcavaju na službeni zrakoplov Air Force Two.

Foto: Eric Lee

Rođenje malog Aleca Neela samo je dio 'baby booma' u administraciji Donalda Trumpa. Sličnim su se vijestima u svibnju pohvalili i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt te obitelj zamjenika šefa osoblja Stephena Millera.