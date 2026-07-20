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JD Vance dobio sina: Prva beba potpredsjednika u mandatu...

Piše Maša Mai Čigir,
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JD Vance dobio sina: Prva beba potpredsjednika u mandatu...
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Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
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Američki potpredsjednik i njegova supruga dobili su četvrto dijete te je ovo prvi put u više od stoljeće i pol da je neki američki potpredsjednik postao otac za vrijeme trajanja mandata

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JD Vance, američki potpredsjednik, i njegova supruga Usha Vance dobili su četvrto dijete, dječaka Aleca Neela, a sretnu vijest o prinovi u obitelji objavili su na društvenim mrežama, istaknuvši kako su majka i beba potpuno zdrave. Dječaku su se najviše razveselili braća i sestre Ewan, Vivek i Mirabel.

- S velikom radošću objavljujemo kako se naš dječačić, Alec Neel Vance, rodio jutros. Usha i beba su sretni i zdravi, a naša djeca jedva čekaju upoznati svog mlađeg brata. Nevjerojatni liječnici i osoblje Medicinskog centra Walter Reed te medicinske jedinice Bijele kuće bile su nam od neprocjenjive pomoći. Duboko smo zahvalni za sve što su učinili za našu obitelj - piše u objavi.

DRUŠTVENE MREŽE 'GORE' Ljudi se rugaju novoj snimci J.D. Vancea i njegove supruge Ushe
Ljudi se rugaju novoj snimci J.D. Vancea i njegove supruge Ushe

Inače, ovo je prvi put u 156 godina da je  američki potpredsjednik postao otac za vrijeme trajanja mandata. Zadnji put to se dogodilo još davne 1870 godine, kada su Schuyler i Ellen Colfax dobili sina. Vance je svoju političku karijeru od 2021. godine gradio upravo na upozoravanju na pad nataliteta, a na nedavnom prosvjedu protiv pobačaja jasno je poručio kako želi vidjeti 'više beba u Americi'. Zanimljivo je kako Usha s djecom redovito prati supruga na poslovnim putovanjima pa je već uobičajen prizor vidjeti djecu kako se u pidžamama usred noći ukrcavaju na službeni zrakoplov Air Force Two.

FILE PHOTO: U.S. Vice President JD Vance holds a press briefing at the White House in Washington
Foto: Eric Lee

Rođenje malog Aleca Neela samo je dio 'baby booma' u administraciji Donalda Trumpa. Sličnim su se vijestima u svibnju pohvalili i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt te obitelj zamjenika šefa osoblja Stephena Millera.

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