Je li J.Lo doista bila bezobrazna na crvenom tepihu? Oglasio se snimatelj nakon viralne snimke

Internet voli trenutke koji se mogu izrezati, usporiti i protumačiti bez konteksta. Jedan takav dogodio se nedavno na crvenom tepihu Zlatnih globusa u Los Angelesu, kad Jennifer Lopez tijekom snimanja nije reagirala na pitanje snimatelja Cola Wallisera. On joj je objasnio gdje da stane i pitao ima li ideju za pozu, ali Lopez se bez odgovora okrenula prema kameri, odradila snimanje i nastavila dalje. Nekoliko sekundi tišine bilo je dovoljno da krene priča o hladnoći, bahatosti i 'pravom licu' slavnih.

No onda se javio Walliser u videu na TikToku i nije potvrdio očekivanja. Nije bilo drame, povrijeđenog ega i pasivne agresije.

- U tom razgovoru, osim JLo, bila je još jedna osoba, a to sam bio ja - rekao je i dodao kako su neki ljudi komunikativniji na poslu, dok drugi nisu.

- Nisam to shvatio osobno, u tom trenutku mi se nije činilo bezobraznim. Nekoliko je stvari pridonijelo ovoj ideji. Prvo, ona je jednostavno usredotočena na posao, crveni tepih je bio zatvoren, spremna je ući unutra, znala je što će učiniti kad se namjesti u poziciju i mislim da je jednostavno bilo, eto, nesretno što je pozicija bila okrenuta od mene… Taj trenutak mi se nije činio bezobraznim - rekao je.

Prisjetio se i sličnih situacija s drugim zvijezdama, poput one s Carom Delevingne na dodjeli Oscara jedne godine.

- Kada su ljudi rastreseni, ili manje pričljivi, ili razmišljaju o drugim stvarima, ne shvaćam to osobno - zaključio je Walliser.

Njegovo objašnjenje podržali su i mnogi poznati koji su se javili u komentarima.

- Volimo te. Uvijek najljubaznije lice na koje naiđemo u inače iznimno stresnoj večeri - napisala je glumica Rachel Zegler.

- Uvijek si apsolutno najslađi - komentirala je Eiza Gonzalez.

Plesač Derek Hough poručio je: 'Dobar si čovjek'.

- Vrlo milostivo. Ali IYKYK - napisala je Holly Robinson Peete.

Foto: Mike Blake

Bre Tiesi ostavila je duži komentar: 'Evo kako se nosite s javnošću i situacijama s klasom i suosjećanjem. Vrlo profesionalno, to je prava umjetnost - biti neuznemiren i shvatiti da sve nije osobno. Je li mogla neke stvari učiniti bolje, da, vjerojatno. Mogu li postojati vanjski faktori? Da. Ali u svakom slučaju, ti si ovo savršeno riješio. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti te i raditi s tobom.'