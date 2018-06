Je li moguće: Patrick Stewart vraća se u 'Zvjezdane staze'?

Dok je na malim ekranima trenutačno aktualna možda najgora serija iz franšize 'Zvjezdanih staza', najbolji kapetan mogao bi se vratiti još jednom u igru.

Jasno pričamo o kapetanu Jean-Luc Picardu, kojeg je glumio veličanstveni Patrick Stewart. Njegove riječi 'Make it so' zna svaki ljubitelj ovog serijala. No premda su te riječi sada samo uspomena koju možemo čuti jedino u reprizama, uskoro bismo ih mogli ponovno čuti u novim serijama.

Sve je stavljeno u akciju jednom kada su tzv. showrunneri serije 'Star Trek Discovery' nenadano dobili otkaz, da bi ih zamijenio sveprisutni Alex Kurtzman. CBS Television Studios i Kurtzman su sklopili dogovor po kojem Kurtzman nastavlja raditi na 'Zvjezdanim stazama' još pet godina.

Osim zarade od pet milijuna godišnje, Kurtzman će imati i slobodu stvaranja novog materijala, pa je tako u planu nova serija, nova mini serija i još neimenovanog sadržaja. Upravo bi ta spomenuta serija mogla vratiti Stewarta u franšizu u ulozi Picarda, a Kurtzman je prema prvim navodima već vezan za projekt.

Sam Stewart donekle je potvrdio svojom izjavom da će možda biti upleten u tu seriju.

Doduše, moguća je i ona varijanta događaja koja je i dalje simpatična, ali ne toliko, a ta je da se Stewart vraća u 'Staze', no u nekoj drugoj ulozi, ne onoj kapetana Picarda. Iako to ne bi bilo toliko dobro poput povratka Picarda u Enterprise, i dalje bi bila odlična vijest.

A sam Kurtzman je scenarist iza posljednjeg filma 'Zvjezdanih staza' kao i iza smrtno loše 'Mumije' s Tomom Cruiseom. Producirao je nekoliko kilavih filmova poput oba 'Majstora iluzije' te 'Enderove igre' i 'Nevjerojatnog Spider-Mana 2'. Osim što je radio na 'Star Trek: Discovery', bavio se i serijama 'Alias', 'Fringe', 'Sleepy Hollow' te 'Scorpion'.

Premda mu je karijera izvana gledano upitno kvalitetna, veliki studiji vjeruju u njega. Nadajmo se da će ta vjera biti opravdana.

