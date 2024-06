Je li ovo moguće!? Manekenka bosa po Louvreu šeće u ponoć!

Kendall Jenner (28) zarađuje milijune šetajući u visokim potpeticama po modnim pistama. Manekenka s tim novcem čini što ju je volja pa si tako omogući i privatnu turu razgledavanja muzeja Louvre.

Louvre u ponoć, poručila je Kendall pozirajući ispred fotografije Da Vincijeve Mona Lise.

Fotografije nje u Louvre skupile su više od tri milijuna lajkova, a izazvale puno reakcija, jer je manekenka muzejom prošetala - bosa.

"Gdje su ti cipele", "Bose noge u Louvreu su ludilo", "Zašto si bosa?", "Znaš li zašto služe cipele?", komentirali su.

Kendall se navodno ponovno pomirila s bivšim dečkom, glazbenikom Bad Bunnyjem.

Par je snimljene nedavno kako se šulja iz jednog hotela u Miamiju.

Par je prekinuo prošle godine u prosincu, nakon manje od godinu dana veze, ali manekenku i pjevača sve češće viđamo u zajedničkim izlascima.