VIDEO Ups! Plesačica je zapela guzom za međunožje pjevača: 'Što će mu reći Kendall Jenner?'

Bad Bunny nedavno je nastupio u Portoriku, a tijekom nastupa plesačica je zapela za njegovo međunožje. Sve se dogodilo u prepunoj dvorani, a video se počeo širiti po društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, plesačica je došla do pjevača na pozornici te počela tresti stražnjicom. U jednom trenutku najlonke su joj zapele za njegove kratke hlače. Kada su shvatili što se događa, drugi plesači su ih okružili te pokušali zakloniti prizor.

Foto: TikTok/screenshot

Bad Bunny se nakon svega počeo smijati.

Foto: TikTok/screenshot

- Ups, što će mu reći Kendall Jenner - pitali su se korisnici društvenih mreža.

- Ovo je zapravo toliko urnebesno - glasio je još jedan od komentara.

Foto: TikTok/screenshot

Prisjetimo se, Bad Bunny navodno je bio u vezi sa jednom od sestara Jenner. Nakon prekida par nitko nije viđao zajedno, a onda su ih fotografi nedavno uslikali kako se zajedno iskradaju iz hotela.

PREMIUM EXCLUSIVE: Kendall Jenner and on-off boyfriend Bad Bunny seen sneaking out of their hotel in Miami | Foto: Profimedia

Fotografi su prvo primijetili Kendall kako sama izlazi iz hotela u sivoj odjevnoj kombinaciji. Ubrzo se pojavio i 'Zločesti zeko' koji je nosio žute kratke hlače koje je upario s bijelom potkošuljom i bijelom košuljom kratkih rukava. Uz to je nosio i svoje karakteristične narančaste sunčane naočale.