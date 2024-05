'Zločestog zeku' uhvatili kako s Kendall bježi iz hotela, a mnogi se pitaju jesu li opet zajedno...

Poznati glazbenik Bad Bunny uhvaćen je ove nedjelje kako se šulja iz jednog hotela u Miamiju s manekenkom Kendall Jenner. Ovo je zbunilo mnoge obožavatelje jer su mislili da je veza između manekenke i glazbena gotova priča.

Par je prekinuo prošle godine u prosincu, nakon manje od godinu dana veze, ali manekenku i pjevača sve češće viđamo u zajedničkim izlascima.

PREMIUM EXCLUSIVE: Kendall Jenner and on-off boyfriend Bad Bunny seen sneaking out of their hotel in Miami | Foto: Profimedia

Fotografi su prvo primijetili Kendall kako sama izlazi iz hotela u sivoj odjevnoj kombinaciji. Ubrzo se pojavio i Bad Bunny koji je nosio žute kratke hlače koje je upario s bijelom potkošuljom i bijelom košuljom kratkih rukava. Uz to je nosio i svoje karakteristične narančaste sunčane naočale.

PREMIUM EXCLUSIVE: Kendall Jenner and on-off boyfriend Bad Bunny seen sneaking out of their hotel in Miami | Foto: Profimedia

TMZ navodi kako se bivši par sastao u Gekko Japanese Steakhouseu nakon nastupa Bad Bunnyja u areni Kaseya Center na Floridi.

Izvori tvrde kako je dvojac zajedno ušetao u objekt, a smjestili su se u VIP dijelu, gdje su proveli sljedećih sat i 20 minuta.

Nadalje, snimka koju je dobio TMZ prikazuje glazbenika koji gleda preko ramena kako bi provjerilo je li manekenka još uvijek iza njega.

Iako ova dva druženja nakon prekida ne upućuju da su se iskre ponovno zapalile, mnogi vjeruju kako su se reper i supermodel pomirili.

*EXCLUSIVE* Bad Bunny and Kendall Jenner Exit a Cozy Date Night at Pergola Hookah Bar in NYC! | Foto: KEVY, JWNY

Obožavatelji navode i snimku s dočeka Nove godine koju je podijelila prijateljica manekenke, Renell Medrano. Na njoj se čuo glas Bad Bunnyja u pozadini, a snimljen je tijekom grupnog odmora na kojem su bili i Hailey i Justin Bieber.

Bad Bunny nije htio govoriti baš o privatnom životu pa nikada nije ni potvrdio vezu. No, rekao je kako postoji netko u njegovom životu zbog koga želi usavršiti engleski.

- S nekim određenim ljudima pričam engleski. S jednom od njih prije nisam mogao razgovarati - kazao je reper u jednom intervjuu na početku njihove romanse.

