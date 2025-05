Jean-Michel Jarre stiže u Pulu, a večer otvara Petar Dundov!

Preostaje tek mjesec dana do povijesnog audiovizualnog spektakla u pulskoj Areni - 28. lipnja 2025. legendarni Jean-Michel Jarre, pionir elektroničke glazbe i kreator koncerata pod otvorenim nebom, povest će publiku na futurističko putovanje zvukom i svjetlom. Uoči svog pulskog nastupa, potvrdio je da će večer otvoriti Petar Dundov – jedan od najistaknutijih domaćih izvođača elektroničke glazbe, čija su prepoznatljiva zvučna putovanja već desetljećima prisutna na europskoj i svjetskoj sceni. Ulaznice su u prodaji u sustava Eventima.

Petar Dundov hrvatski je producent elektroničke glazbe i DJ čija je diskografija tijekom tri desetljeća obuhvatila širok spektar žanrova techna i tech-housea. Karijeru je započeo početkom 1990-ih, a pod pseudonimom "Unreal" 1994. godine objavio debitantski EP „Under City Rave“ za berlinsku izdavačku kuću Formaldehyd – himnu kultnog, prvog hrvatskog ravea istog naziva. Od tada nastupa na najuglednijim europskim i svjetskim pozornicama, istodobno gradeći katalog izdanja na etiketama kao što su Music Man, Cocoon i Axis. Njegove produkcije odlikuju se hipnotičkim gradacijama, bogatim polifonim melodijama i klasičnim harmonijama, čime stvara kompozicije koje snažno djeluju u intimi studija i na plesnom podiju.

Foto: promo

Dundov je glazbenik koji, baš poput Jarrea, briše granice između umjetnosti, tehnologije i glazbenog izraza. Prekretnicu u karijeri predstavlja album “Escapements” (2008.), koji ga je afirmirao kao jednog od ključnih inovatora melodičnog techna. Slijedila je uspješna trilogija albuma: “Ideas From the Pond” (2012.), “Sailing Off the Grid” (2013.) i “At the Turn of Equilibrium” (2016.), kojom je dodatno učvrstio status autora čiji rad briše granice između klupske i umjetničke elektronike. Njegovo posljednje izdanje, “In Expectation of Dawn” (2023.) nominirano je za nagradu Porin u kategoriji najboljeg elektroničkog albuma.

Inovativni pristup elektroničkoj sceni donio mu je reputaciju jednog od najcjenjenijih i najutjecajnijih producenata u regiji, ali, premda globalno priznat, ostaje skroman, fokusiran na istraživanje zvuka i pomicanje žanrovskih granica. Njegova glazba i dalje inspirira novu generaciju producenata i DJ-a, potvrđujući da su melodija i emocija noseće osi suvremenog elektroničkog zvuka. Upravo takav autorski rukopis, koji naglasak stavlja na melodiju, emociju i vizualnu snagu glazbe, čini Petra Dundova idealnim uvodom u audiovizualni svijet Jean-Michel Jarrea – legendu čiji su nastupi definirali i zauvijek promijenili lice suvremene elektroničke glazbe.

Foto: promo

