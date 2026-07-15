Jedan od najbogatijih sultana slavi rođendan: Njegov sin ljubi ljepoticu hrvatskih korijena...

Sultan od Bruneja, Hassanal Bolkiah, slavi 80. rođendan, a slovi za jednog od najbogatijih sultana te se njegovo bogatstvo procjenjuje na čak 20 milijardi dolara. Sultan posjeduje palaču s 1788 soba, 257 kupaonica, pet bazena, džamijom te garažom u kojoj ima 110 automobila. O njegovom bogatstvu govori i to da je za svoj 50. rođendan htio da mu pjeva Michael Jackson pa je samo za tu priliku dao izgraditi stadion i iskeširao 17 milijuna dolara za tri koncerta.

Foto: Hasnoor Hussain

U travnju 2019. sultan je dospio u središte svjetske pažnje kada je pooštrio već ionako rigorozan zakon iz 2013. koji se temeljio na šerijatskom pravu. Tako su danas u Brunejima na snazi ​​brutalne kazne, uključujući kamenovanje do smrti, amputaciju udova, bičevanje i to za postupke koji se u većini zemalja niti ne tumače kao prekršaji poput prijevare, izvanbračne trudnoće, nošenja neprikladne odjeće i homoseksualnost... U Brunejima je inače zabranjen alkohol, nema diskoteka, noćnih klubova, zabranjeno je slaviti Božić, pa čak i kititi prozore. Malo je kršćana koji ga smiju slaviti unutar svoja četiri zida, ali bez javnih znakova.

Foto: Hasnoor Hussain

Njegov sin, princ Abdul Mateen, početkom 2024. oženio se za Anishu-Isu Kalebić čiji otac vuče korijene iz Hrvatske. Njen otac je Ivica Adam Kalebić, hrvatski poduzetnika rođen u Zagrebu, koji podrijetlo vuče iz Dalmacije. Njegova majka je sa Šolte, a otac iz Slatina na Čiovu, gdje ima kuću u koju često navraća i odakle dolazi u Split na druženje s prijateljima. Par se upoznao u Velikoj Britaniji, a vezu su započeli 2018. godine, a svadbeno slavlje trajalo je 10 dana.

Par je u veljači ove godine dobio prvo dijete, a kćeri su dali ime Zahra Mariam Bolkiah. Rođenje kćeri važan je trenutak za obitelj, ali prema zakonima i ustavu Bruneja ona nije u liniji nasljeđivanja prijestolja.

Vladar prema ustavu mora biti muškarac, musliman te izravni muški potomak vladarske loze. Princ Abdul Mateen, kao peti sin sultana Hassanal Bolkiaha, i sam se nalazi iza više muških članova obitelji u redoslijedu nasljeđivanja.