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BRUNEJI SLAVE

Jedan od najbogatijih sultana slavi rođendan: Njegov sin ljubi ljepoticu hrvatskih korijena...

Piše Maša Mai Čigir,
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Jedan od najbogatijih sultana slavi rođendan: Njegov sin ljubi ljepoticu hrvatskih korijena...
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Foto: Hasnoor Hussain
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Sultan od Bruneja slavi 80. rođendan, a sin mu se prije nekoliko godina oženio ljepoticom hrvatskih korijena, Anishu-Isu Kalebić. Par je u veljači dobio i prvo dijete

Admiral

Sultan od Bruneja, Hassanal Bolkiah, slavi 80. rođendan, a slovi za jednog od najbogatijih sultana te se njegovo bogatstvo procjenjuje na čak 20 milijardi dolara. Sultan posjeduje palaču s 1788 soba, 257 kupaonica, pet bazena, džamijom te garažom u kojoj ima 110 automobila. O njegovom bogatstvu govori i to da je za svoj 50. rođendan htio da mu pjeva Michael Jackson pa je samo za tu priliku dao izgraditi stadion i iskeširao 17 milijuna dolara za tri koncerta.

World's longest-ruling living monarch, the Sultan of Brunei, celebrates his 80th birthday
Foto: Hasnoor Hussain

U travnju 2019. sultan je dospio u središte svjetske pažnje kada je pooštrio već ionako rigorozan zakon iz 2013. koji se temeljio na šerijatskom pravu. Tako su danas u Brunejima na snazi ​​brutalne kazne, uključujući kamenovanje do smrti, amputaciju udova, bičevanje i to za postupke koji se u većini zemalja niti ne tumače kao prekršaji poput prijevare, izvanbračne trudnoće, nošenja neprikladne odjeće i homoseksualnost... U Brunejima je inače zabranjen alkohol, nema diskoteka, noćnih klubova, zabranjeno je slaviti Božić, pa čak i kititi prozore. Malo je kršćana koji ga smiju slaviti unutar svoja četiri zida, ali bez javnih znakova.

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Život u luksuzu: Brunejski princ ljubi damu hrvatskih korijena. Obitelj ima palaču s 1700 soba!
World's longest-ruling living monarch, the Sultan of Brunei, celebrates his 80th birthday
Foto: Hasnoor Hussain

Njegov sin, princ Abdul Mateenpočetkom 2024. oženio se za Anishu-Isu Kalebić čiji otac vuče korijene iz Hrvatske. Njen otac je Ivica Adam Kalebić, hrvatski poduzetnika rođen u Zagrebu, koji podrijetlo vuče iz Dalmacije. Njegova majka je sa Šolte, a otac iz Slatina na Čiovu, gdje ima kuću u koju često navraća i odakle dolazi u Split na druženje s prijateljima. Par se upoznao u Velikoj Britaniji, a vezu su započeli 2018. godine, a svadbeno slavlje trajalo je 10 dana.

Par je u veljači ove godine dobio prvo dijete, a kćeri su dali ime Zahra Mariam Bolkiah. Rođenje kćeri važan je trenutak za obitelj, ali prema zakonima i ustavu Bruneja ona nije u liniji nasljeđivanja prijestolja.

Vladar prema ustavu mora biti muškarac, musliman te izravni muški potomak vladarske loze. Princ Abdul Mateen, kao peti sin sultana Hassanal Bolkiaha, i sam se nalazi iza više muških članova obitelji u redoslijedu nasljeđivanja.

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