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USPJEŠNO 16. IZDANJE

Jedini takav u regiji: Fantastic Zagreb najavio velike promjene

Piše Đurđica Sarjanović,
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Jedini takav u regiji: Fantastic Zagreb najavio velike promjene
Zagreb: Stjepan Hundić, direktor Fantastic Zagreb Film Festivala održao je konferenciju za medije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Iza nas je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala, a direktor Stjepan Hundić je u razgovoru za 24sata otkrio planove za budućnost.

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Direktor Fantastic Zagreb Film Festivala, Stjepan Hundić, u razgovoru za 24sata je otkrio pozadinu uspjeha jedinog žanrovskog filmskog festivala u regiji. Od svojih početaka 2011. godine, festival se profilirao kao nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje horora, trilera, znanstvene fantastike i srodnih žanrova, a Hundić je podijelio ključne detalje o selekciji filmova, organizacijskim izazovima i ambicioznim planovima za budućnost.

Jedinstveni koncept koji je oživio Tuškanac

Fantastic Zagreb od samog je početka zamišljen kao festival koji će popuniti prazninu na domaćoj i regionalnoj kulturnoj sceni. Dok su drugi festivali već postojali, nedostajao je jedan posvećen isključivo žanrovskom filmu.

​- Fantastic Zagreb Film Festival je jedini žanrovski filmski festival u Zagrebu, Hrvatskoj i u regiji. To nam je i bila ideja kad smo pokretali festival 2011. godine. Razlog je bio ne samo to što smo mi ljubitelji žanrovskog filma, već i činjenica da je u tom trenutku već bilo puno filmskih festivala, međutim, nije bilo žanrovskog - objašnjava Hundić.

Poseban šarm festivalu daje njegova glavna lokacija, Ljetna pozornica Tuškanac, čijoj je popularizaciji upravo Fantastic Zagreb značajno pridonio.

Zagreb: Otvorenje 14. Fantastic Zagreb Film Festivala u kinu Tuškanac
Zagreb: Otvorenje 14. Fantastic Zagreb Film Festivala u kinu Tuškanac | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

​- Vjerujemo da publika dolazi prije svega zbog selekcije naših filmova, ali Ljetna pozornica Tuškanac je svakako i sama po sebi privlačna. Bitno je spomenuti da je upravo Fantastic Zagreb popularizirao ljetnu pozornicu jer prvih pet-šest godina mi smo bili jedini program tamo. U suradnji s Gradom 2012. godine ponovno smo otvorili ljetnu pozornicu koja je bila zatvorena 30-40 godina - ističe Hundić.

Kriteriji su jasni: samo kvaliteta, premijere i 'egzotika'

Pri odabiru filmova za program, kriteriji su strogi. Kvaliteta, originalnost i recentna produkcija su na prvom mjestu, a svi filmovi moraju biti najmanje hrvatske premijere, dok nerijetko imaju i regionalne, europske ili čak svjetske.

​- Tražimo uvijek zanimljive, originalne, uzbudljive i nove naslove. U selekciji razmišljamo i o tome da napravimo jedan žanrovski balans, dakle da imamo i horora i fantazija i znanstvene fantastike. Također, pazimo da imamo izbalansiran miks produkcijskih zemalja i uvijek nastojimo prikazati filmove iz zemalja koje su, pod navodnicima, egzotične za naše gledatelje. Ove godine imamo animirani film iz Latvije, a prošle smo imali zanimljiv SF iz Dominikanske Republike - kaže direktor festivala.

Podrška mladim autorima i borba s izazovima

Festival veliku važnost pridaje predstavljanju mladih autora i nezavisne produkcije. Ove godine su tako prikazani filmovi nadolazećih redateljskih zvijezda poput Paula S. Tripolija i Caelana Phillipsa, a poseban naglasak stavljen je i na domaće snage.

​- Postoji fama da se u Hrvatskoj ne rade žanrovski filmovi, ali mi smo napravili čak dva bloka kratkog hrvatskog žanrovskog filma, u kojima su većina naslova radovi mladih autora i studenata - navodi Hundić.

Ipak, organizacija nije bez izazova. Najveći su, kao i kod većine kulturnih događanja, financije.

​- Uvijek se borimo s budžetom. Prvi cilj je da imamo dovoljno velik budžet da možemo realizirati sve naše planove - priznaje Hundić i dodaje kako je posljednjih godina velik problem i nedostatak zatvorenog kina, s obzirom na to da se kina Europa i Tuškanac renoviraju.

​- Zapravo nam je najveći izazov naći jednu dvoranu u kojoj možemo prikazivati filmove, a da to nisu multipleksi. Ove smo se godine odlučili za prekrasno butik kino Brick Lab u Gundulićevoj i vrlo smo zadovoljni tom odlukom - kaže.

Budućnost donosi velike novosti: Nagrade, žiri i Paromlin

Fantastic Zagreb nakon ovogodišnjeg uspješnog izdanja u budućnosti planira značajan programski zaokret. Najveća novost je uvođenje natjecateljskog dijela programa, što će festival podići na novu razinu.

​- Plan je da festival postane natjecateljski, dakle, da imamo filmove koji će se boriti za festivalske nagrade, što znači da ćemo imati i međunarodni žiri - najavljuje Hundić.

Uz to, planira se povratak VR sekcije, a razmišlja se i o širenju na novu lokaciju, Paromlin, kada se otvori za javnost. Ljetna pozornica Tuškanac, naravno, ostaje jedna od glavnih lokacija. Također postoji ideja da se program Fantastic Retro odvoji kao zaseban događaj koji bi se održavao u drugom terminu. Hundić za kraj napominje kako realizacija svih ovih ambicioznih planova, naravno, ovisi o osiguravanju dovoljnog budžeta.

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