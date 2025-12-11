Jedna je od posljednjih zvijezda zlatnoga doba Hollywooda, a maltretirao ju je Marlon Brando

Rita Moreno rođena je kao Rosa Dolores Alverío Marcano 11. prosinca 1931. godine u Portoriku. Njezina majka preselila se u New York kada joj je bilo pet godina, a ondje je odrasla. Majka je iza sebe kod kuće ostavila Ritina mlađeg brata, kojeg glumica nije ponovno vidjela sve do 2021. godine. Rita je uzela prezime svog prvog očuha, drugog supruga svoje majke, Edwarda Morena. Upravo u New Yorku pohađala je tečajeve plesa još otkako je bila djevojčica, a satove joj je držao španjolski plesač poznat pod imenom Paco Cansino, ujak zvijezde Rite Hayworth.

Na Broadwayju je debitirala s 13 godina, a u to je vrijeme angažirala agenta koji je vodio njezinu karijeru dok je bila tinejdžerica. Kasnije je rekla da ju je silovao.

Filmska karijera Rite Moreno započela je pri kraju "zlatnog doba Hollywooda", a tada se s majkom preselila u Los Angeles da bi bila što bliže studijima u kojima je snimala. dobivala je isprva manje uloge, a među zapaženijim ulogama bila joj je ona u filmu "Singin' in the Rain" 1952. godine. Glumica je kasnije rekla da je zahvalna Geneu Kellyju jer ju nije svrstavao u latinoameričke glumce, što je u tom periodu bilo normalno za očekivati. Ulogu je dobila nevezano za svoje podrijetlo.

Jedna je od rijetkih koji imaju titulu EGOT

U glumačkom svijetu je vjerojatno najpoznatija po ulozi Anite u mjuziklu "West Side Story" iz 1961. U filmu je trebala pjevati, plesati i izvesti dramatične scene, a za ulogu Anite dobila je Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu. Postala je prva latinoamerička glumica kojoj je to uspjelo. Karijera joj je nakon toga procvala, a pojavila se u nizu filmova s velikim imenima kao što su Marlon Brando, Jack Nicholson i James Garner.

Zanimljiv zaokret u karijeri napravila je 70-ih godina kada se pridružila glumačkoj postavi u dječjem TV programu "The Electric Company". Tamo se zadržala šest sezona, a skupa s cijelim timom osvojila je nagradu Grammy za glazbu u tom showu. Nagradu Tony dobila je 1975. za ulogu u predstavi "The Ritz". Nastavila je niz uglednih nagrada dvama Emmyjima za uloge u serijama "The Muppet Show" (1977) i "The Rockford Files" (1978). Jedna je od rijetkih zvijezda koja se može pohvaliti titulom EGOT, tj. priznanjima Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

Još jednom je oduševila kritiku kada se pojavila u seriji "Oz" u kojoj je glumila od 1997. do 2003. Ova slavna dama jedna je od posljednjih zvijezda zlatnoga doba Hollywooda, a 2019. je dobila i priznanje Peabody Career Achievement Award. Pojavila se u nizu serija, filmova i predstava, a još uvijek je aktivna na sceni. Iza nje je impresivna karijera koja se proteže na više od osam desetljeća.

Turbulentna veza s Marlonom Brandom

Rita Moreno je vodila i zanimljiv privatni život kojim je nerijetko punila medijske stupce. Između 1954. i 1962. bila je u vezi s legendarnim Marlonom Brandom. Par je nekoliko puta prekidao i mirio se, a o njemu je glumica pisala i u memoarima te je rekla da ju je maltretirao. Tada je otkrila da je ostala trudna, no Brando je organizirao da ide pobaciti. Nakon toga je završila u bolnici zbog komplikacija, a on se spetljao s kolegicom, zbog čega su se često svađali. Nakon što si je pokušala oduzeti život zbog njegove nevjere, Brando je glumici savjetovao terapiju. Nisu se vidjeli nekoliko godina nakon toga, no pomirili su se te su ostali prijatelji.

Godine 1965. Rita Moreno se udala za kardiologa Leonarda Gordona, koji joj je postao menadžer nakon što se umirovio u medicini. Ostali su zajedno sve do njegove smrti 2010. godine. Glumica je priznala da ga je namjeravala ostaviti nekoliko puta, ali zbog kćeri Fernande to nije napravila.